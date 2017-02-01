Водостойкий ламинат 33 класса 12 мм, Германия: особенности укладки и эксплуатации

Сегодня ламинат с уверенностью можно назвать одним из самых популярных покрытий. Это связано с его невысокой стоимостью, простотой укладки и эстетичностью. Однако совсем недавно тот факт, что попадание воды было способно испортить ламинированное покрытие, сильно портило его репутацию и ограничивало возможности использования. Поэтому уделим внимание самой современной разработке: водостойкий ламинат 33 класса 12 мм, Германия, его особенностям и характеристикам.

Водостойкий ламинат 33 класса 12 мм, Германия: самые популярные фирмы-производители

На современном рынке можно найти огромное количество предложений от самых разных фирм, занимающихся производством ламината. Большой популярностью пользуется бельгийский, а также французский ламинат. Держат марку качества и многие отечественные и китайские производители. Однако несомненное первенство в этой области принадлежит продукции, которая изготовлена в Германии. Немецкое качество всегда ценилось очень высоко и на сегодняшний день это также остается актуально.

Но на немецком рынке уровень конкуренции также очень высок. Производством ламината занимается огромное количество предприятий, каждое из которых стремится занять лидирующую позицию на мировом рынке. В нашей стране наиболее часто можно встретить товары, изготовленные следующими компаниями: Zigart, Hessen Floor, Egger, Kronotex, Maxwood и Ecoflooring.

Каждый представитель утверждает, что именно его продукция лучшая, и достойна использования во всем мире. Но не зависимо от того, какой фирме-производителю вы отдадите предпочтение, вам необходимо понимать, какие требования должны быть предъявлены к напольному покрытию, и на какие характеристики стоит обратить особое внимание.

Водостойкий ламинат 33 класса 12 мм, Германия: основные характеристики покрытия

Класс покрытия определяет, в первую очередь, некоторые его характеристики. И не зависимо от того, кто является производителем данной продукции, они должны соответствовать требованиям. Эти стандарты были разработаны Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов.

Всего существует 7 классов ламината, каждый из которых отличается уровнем износостойкости. Для того чтобы определить, к какому именно классу относится то или иное покрытие, проводят 18 различных тестов.

Некогда популярные классы 21, 22 и 23 сегодня практически не используются, так как срок их эксплуатации не превышает и 6 лет даже при очень бережном обращении. Более прочные классы покрытия, такие как 31, 32, 33 и 34 и сегодня активно используются для отделки самых различных помещений. Водостойкий ламинат 34 класса 12 мм (Германия) – самый износостойкий из всех вариантов, которые есть на сегодня. Но и 33 класс не слишком уступает ему, а потому также активно используется для отделки жилых помещений, где нагрузка на пол достаточно высока.

Полезный совет! Соблюдая все рекомендации производителя по укладке и уходу за ламинированным покрытием, вы сможете продлить срок его службы до 25 лет и более.

Тем не менее, помимо класса ламината, который вы выбираете, необходимо обращать внимание и на его толщину. Особое значение это имеет в случаях, когда в помещении стоит тяжелая мебель или пол испытывает постоянные нагрузки из-за высокой проходимости. Например, водостойкий ламинат 33 класса 8 мм (Германия), прослужит вам значительно меньше, чем водостойкий ламинат 33 класса 12 мм при использовании в одних и тех же условиях.

Особенности выбора и укладки водостойкого ламината 33 класса

Говоря о влагостойкости такого материала как ламинат, важно отчетливо понимать, что подразумевается под этой характеристикой. Тем более, что иногда можно встретить термин «водостойкость» покрытия, который, вопреки частому заблуждению, имеет немного иное значение. Рассмотри в чем же разница и на что стоит обратить внимание перед покупкой.

Водостойкость ламинированной плиты означает, что даже при прямом контакте с водой, а также длительном воздействии влаги, она не поддается деформации и сохраняет свой первоначальный вид и характеристики. Разница между водостойкими и влагостойкими панелями в том, что для их основы используют разные материалы: в первом случае поливинилхлоридная плита, а во втором HDF-плита.

Но если поливинилхлорид абсолютно не чувствителен к любым воздействиям, в том числе влаги, температуры и тому подобное, то древесная основа влагостойкого ламината со временем всё же поддается деформации. Это вовсе не означает, что пол тут же покорежится, как только вы прольете на него немного воды, но при длительном контакте с влагой, а также серьезных температурных перепадах, покрытие всё же утратит свой первоначальный вид.

Конечно, производители влагостойкого материала удаляют немало внимания его усовершенствованию, пропитывая каждый слой специальным защитным составом и рекомендуя покрывать места стыков специальным воском. И всё же влагостойкий ламинат более уместен в спальнях, детских комнатах и гостиных, чем в кухне или ванной комнате.

Как подготовить пол к укладке водостойкого ламината

Особое внимание стоит уделить подготовке поверхности к укладке ламината. Чем качественней будут выполнены подготовительные работы, тем меньше вероятность, что спустя небольшой промежуток времени с ламинатом возникнут проблемы. Также стоит позаботиться о хорошей тепло- и звукоизоляции. В противном случае очень скоро вам придется переделывать всё с начала.

Кроме этого, немалое значение имеет способ, которым крепятся панели. Для этого можно использовать как замковое соединение, так и посадку панелей на клей. В первом случае хорошо то, что вы всегда можете разобрать и заново собрать покрытие, не повредив целостность панелей. Преимущество второго способа – отсутствие риска, что панели со временем начнут «ходить» относительно друг друга. Но, конечно же, приклеив их один раз, исправить что-то будет уже нельзя.

Другой важный вопрос – наличие у ламината фаски. В этом вопросе мнения и предпочтения расходятся. Единственное что можно сказать наверняка – в случае оформления ванной или кухни, лучше выбирать модели без неё. Это связано с плотностью прилегания панелей друг к другу и, как утверждают специалисты, снизит риски попадания пыли, грязи и воды в стыки.

Стоит позаботиться еще и о том, чтобы уложенное покрытие совпадало по уровню с покрытием соседнего помещения, а также не влияло на возможность открывать и закрывать двери.

Полезный совет! Для того чтобы оформить переход от одного покрытия к другому, существуют специальные порожки. Они бывают различной ширины, цвета, формы и степени гибкости.

Как видно из характеристик, ламинат – достойное покрытие, которое может быть использовано практически где угодно. Разнообразие выбора цветов просто впечатляет, укладка не представляет особых сложностей, а цена ламината за 1 кв. метр значительно ниже, чем, скажем, у паркета. Поэтому внимательно выбрав и качественно уложив ламинированное покрытие, вы смело можете рассчитывать, что оно прослужит вам не один десяток лет.

Источник: http://remoo.ru