Почему я советую всем хостинги на hosting.reg.ru?

Основные сведения

Создать свой сайт — это мечта огромного количества людей. С помощью него можно без проблем открыть свой магазин, вести блог, делиться узкоспециализированными статьями. Так что целей может быть огромное количество. В любом случае, придется выбирать хостинг.

Какой лучше всего выбрать?

Скажу честно, я перепробовал большое количество всевозможных вариантов. Но остановился на варианте, который предлагается сайтом hosting.reg.ru. Он работает в отрасли уже довольно давно. Если он сумел продержаться, то это говорит о его высокой надежности, привлекательности в глазах клиентов.

Что в первую очередь интересует клиентов?

Если вы хотите получить действительно выгодное предложение, то присмотритесь к компании hosting.reg.ru. Дело в том, что она всего лишь за 99 рублей предлагает полноценный хостинг. Признаться честно, я первоначально в это не поверил. Да, объем хранилища здесь составляет 5 ГБ. Но и этого вполне достаточно для небольших ресурсов, блогов и подобного. Естественно, на всем этом выбор не ограничивается. Компания составила грамотную тарифную линейку. Есть и предложения для создания серьезного проекта. Так что вы обязательно сможете подобрать подходящий вариант. В любом случае, если сравнивать аналогичные тарифы у конкурентов, то они оказываются дороже.

Какие моменты при выборе также важны?

Естественно, стабильность работы. Если будут всевозможные подвисания, ошибки на сайте, то потенциальные клиенты и простые посетители вряд ли будут задерживаться. Они предпочтут конкурентов, ведь у них все работает существенно лучше. Так вот, названная компания очень заботиться о том, чтобы предоставить своим клиентам наилучшую стабильность. Работа ведется только на самом лучшем оборудовании, которое постоянно обновляется и модернизируется. Абсолютно исключено, что ваш сайт "ляжет" на долгое время.

Дополнительный функционал

Еще я бы отметил множество интересных и нужных функций. К примеру, есть защита от DDoS-атак. Удобный конструктор позволит даже не самым опытным пользователям оперативно создавать сайты. Весь перечень дополнительных функций можно найти на сайте компании.

Что меня еще порадовало?

Наверняка вам важен высокий уровень сервиса. Так вот, компания может вам его предложить. Имеются какие-либо вопросы, касающиеся хостинга? Тогда просто задавайте их работником компании. Они непременно подскажут. Так что могу советовать сервис не только опытным пользователям, но и тем, кто только-только собирает создавать свой первый сайт со всей степенью серьезности.

Иван