Выбираем между акриловыми и чугунными ваннами

Любой крупный интернет магазин сантехники предложит вам широкий ассортимент оборудования, выполненного из самых разных материалов. Если вы решили приобрести ванну, но не знаете, чугунной или акриловой модели отдать предпочтение, взвесьте все за и против обоих вариантов.



Когда стоит выбрать ванну из акрила?



Акриловая сантехника легкая по весу и прочная. Она предлагается по доступной цене, и однозначно приобрести ее следует в следующих случаях:



• Вы хотите приобрести образец с необычным дизайном и оригинальной конфигурацией. Или же вам нужна компактная модель для скромной по габаритам комнаты. Как вы знаете, чугунные ванны редко имеют особенный внешний вид и не отличаются небольшими размерами;



• Вы часто меняете интерьер санузла. Покупка акриловой ванны, доступной по цене, будет более выгодной, так как при желании вы сможете изменить цвет сантехники;



• В вашем доме нет лифта, а вы проживаете на верхнем этаже. Согласитесь, что нести 100-130 кг. чугуна на своих плечах – дело достаточно сложное;



• Вы хотите установить дополнительную ванну в гостевой зоне или спальной комнате;



• Вы решили установить несколько изделий в одном санузле, но перекрытия не имеют достаточно мощности для того, чтобы выдержать повышенную нагрузку;



• У вас есть ребенок, которому необходима особенно тщательная гигиена и теплая поверхность оборудования для купания.



Когда ванна должна быть из чугуна?



Если вам кажется, что чугун сдал позиции и сантехника из него уже не актуальна, вы заблуждаетесь. Есть множество случаев, когда порекомендовать можно именно тяжеловесный металл:



• Вы хотите приобрести классическую устойчивую отдельно стоящую модель, расположив ее в центре комнаты;



• Ключевое значение для вас имеет долговечность и надежность, а не эстетичность изделия. Например, вы ищите ванну для использования на коммерческом объекте;



• Вы будете эксплуатировать сантехнику, не только принимая водные процедуры, но и стирая белье;



• Вы – пожилой человек, который не может освоить особенности ухода за акрилом;



• Ваша купальня – общая с вашими домашними питомцами. Если вы станете купать, например, собаку в акриловой ванне, на покрытии образуются царапины, избавиться от которых затиркой вам не удастся.



И самое главное, тем, кто приобретает сантехническое оборудование раз и на многие десятилетия, делая ремонт в санузле исключительно редко, мы рекомендуем именно чугун.



Если вы не можете сделать выбор самостоятельно, обращайтесь за помощью к консультантам специализированных салонов. Они подскажут оптимальное решение.