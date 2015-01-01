Мексика: пирамиды и море развлечений

Мексиканские Штаты – находка для искателей приключений. Лица местных жителей напоминают об индейских предках, города – об эпохе конкистадоров, но столица страны выглядит по-европейски. Почти каждый тур в Мексику начинается со знакомства с Мехико-сити. Такой старт усиливает ощущение контраста между реалиями современности и наследием прошлого.



Земля пирамид и памятников



Достопримечательностей ЮНЕСКО в стране десятки. В город-призрак Теотиуакан, центр империи инков, попадают все: Мехико рядом. Центральный пункт комплекса – Цитадель. Из группки близлежащих храмов-пирамид выделяются два – Солнца и Луны. Пирамида-гигант в Чолулу, правда, крупнее их и даже превосходит пирамиду Хеопса. Еще одна пирамида-храм – Утренней Звезды – находится в Туле.



К пирамидам-дворцам и храмовым объектам Паленке и Кохунлича добраться сложнее: они затерялись в джунглях, а их полуразрушенные ступени поросли мхом. На стенах этих городищ майя – маски и барельефы с иероглифическими надписями. Рекорды же по посещаемости бьет юкатанская археологическая зона Чичен-Ица со знаменитой пирамидой-лестницей Кукулькана (Пернатого Змея), Храмом Воинов и группой из тысячи колонн.



Любителей старины заинтересуют также обсерватория Караколь, священный колодец жертвоприношений (сенот) и громадных размеров площадка-прямоугольник для игры в мяч. Если турпроектом предусмотрен визит в соседний город-памятник Ушмаль, где постройки украшены каменной мозаикой и причудливой лепниной, понятие о художественных вкусах народов майя-инков-ацтеков обретет законченный вид.



Море и горы – плюс развлечения



Пляжи Акумаля и Акапулько, Ривьера-Майя и Косумеля, Кабо-Сан-Лукаса и Тулума, с кристальной чистотой вод, сказочными рифами и возвышающимися кое-где скалами да живописными островками, туристов восхищают. Условия для пещерного дайвинга, снорклинга, серфинга, плавания с дельфинами и водных детских забав особенно хороши на Карибском побережье.



Ну а аттракционы экстрим-парка Сельватика для детворы и взрослых в Канкуне – это испытания «цивилизованные». Хотя заснеженные вулканические конусы, пещеры, дикая сельва и засушливые пустыни как тренировочная база для проверки на выносливость в треккинге, экотуризме, полетах на воздушном шаре ничем не хуже. Осталось решить, предпочесть активный отдых релаксу или чередовать их. Здесь все возможно.