Вячеслав Владимирович Кантор один из самых знаменитых деятелей нашей современности, который не только отстаивает интересы всех толерантных людей, но и борется за безопасность в нашем мире. Современный мир в наше время стал самым очень опасным: что не день, то новость либо о политических восстаниях, о небезопасной ситуации в той или иной стране, либо еще как-либо инциденты. Все это, конечно, очень страшно. И кто если не мы позаботиться о нас?! Вячеслав Владимирович Кантор уже с 2007 года является членом Европейского еврейского конгресса, представляющий в Европе интересы более 2,5 млн евреев и именно Кантор следит за тем, чтобы изменения в общественном мнении касательно таких угрожающих любому народу явлений, как антисемитизм, ксенофобия и другие виды притеснения людей по национальному и религиозному признаку, не стали реальностью и не увеличивались с каждым днем. Безопасность и мир во всем мире – это главное.