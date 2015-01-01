Если вы ищите надёжный материал, который не только защищает стыки труб, но и делает их эксплуатацию более длительной и не такой «капризной», то можете смело обращаться в тиал м, где уже давно предлагают манжету для защиты сварного шва. Такая манжета уже широко используется во многих отраслях, компаниях и организациях, где присутствуют канализации, теплопровод, а также другие трубы, непроходимые при эксплуатации здания и его полного функционирования. Манжета от тиал м гарантирует вам надёжную защиту от коррозии стыка труб. И при этом, такую манжету можно использовать даже при высоких температурах (+60!).

Сама манжета двухслойная, состоит не только из полиэтиленовой основы, но и термоплавкого слоя адгезии. Правильное использование манжеты позволит вам надолго забыть о том, что такое «проблемы со стыками труб». Более надежного помощника в этом вопросе пока еще не изобрели. Пользуйтесь и используйте манжету тиал м по полной программе на все сто процентов.