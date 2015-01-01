Как правильно выбирать часы

Для большинства людей, часы являются не просто аксессуаром, который показывает время, несет практическую пользу, но и стильным дополнением образа, имиджа. Редко можно увидеть знаменитого бизнесмена, политика, видного деятеля без красивых дорогих часов на руке. Всем известно, что самые надежные, качественные и красивые модели это оригинальные швейцарские часы, о которых знают во всем мире. Когда сегодня говорят о швейцарском качестве, то имеют в вид именно это.
Часы это не только сложный механизм, который сложно понять обычному человеку, но еще и большой ассортимент, поэтому для того, чтобы подобрать хорошую и подходящую модель нужно немного вникнуть в тематику.
Защита от воды и прочность
Многие хотят купить модель именно с защитой от воды и влаги. Это не только практично, но и придает дополнительного статуса, прочности. Касаемо защиты от воды и прочности, обычно об этом говорит маркировка. На корпусе может указываться либо допустимая глубина, либо прочность в атмосферах, например 3-5 атмосфер.
Механизм
Уже не одно десятилетие идет спор о выборе механизма часов. Одни предпочитают классические модели с механическим сердцем, которое отождествляет саму идею изготовления мастерами. Другие более склонны к современным стилям и выбирают спортивные варианты с кварцевым механизмом. Механические модели в целом считаются престижнее и надежнее в работе, однако и современные кварцевые модели хорошего качества мало чем уступают. Но в любом случае, заказать часы можно и механические и с батарейкой, кварцевые.
Стекло
Стекло является своего рода визитной карточкой часов, поскольку от него зависит множество факторов, таких как прочность и долговечность модели. Материал используется для стекла самый разный. Чаще всего современные модели оборудованы такими материалами:
Надежность
При выборе необходимо помнить, что купить часы Киев несложно, а вот купить хорошие и надежные часы это уже сложнее. Это такой аксессуар, который должен обладать прочностью, надежностью и стилем, олицетворять настоящее швейцарское качество.