Как правильно выбирать часы

Для большинства людей, часы являются не просто аксессуаром, который показывает время, несет практическую пользу, но и стильным дополнением образа, имиджа. Редко можно увидеть знаменитого бизнесмена, политика, видного деятеля без красивых дорогих часов на руке. Всем известно, что самые надежные, качественные и красивые модели это оригинальные швейцарские часы, о которых знают во всем мире. Когда сегодня говорят о швейцарском качестве, то имеют в вид именно это.

Как выбрать наручные часы

Часы это не только сложный механизм, который сложно понять обычному человеку, но еще и большой ассортимент, поэтому для того, чтобы подобрать хорошую и подходящую модель нужно немного вникнуть в тематику.

Защита от воды и прочность

Многие хотят купить модель именно с защитой от воды и влаги. Это не только практично, но и придает дополнительного статуса, прочности. Касаемо защиты от воды и прочности, обычно об этом говорит маркировка. На корпусе может указываться либо допустимая глубина, либо прочность в атмосферах, например 3-5 атмосфер.

Механизм

Уже не одно десятилетие идет спор о выборе механизма часов. Одни предпочитают классические модели с механическим сердцем, которое отождествляет саму идею изготовления мастерами. Другие более склонны к современным стилям и выбирают спортивные варианты с кварцевым механизмом. Механические модели в целом считаются престижнее и надежнее в работе, однако и современные кварцевые модели хорошего качества мало чем уступают. Но в любом случае, заказать часы можно и механические и с батарейкой, кварцевые.

Стекло

Стекло является своего рода визитной карточкой часов, поскольку от него зависит множество факторов, таких как прочность и долговечность модели. Материал используется для стекла самый разный. Чаще всего современные модели оборудованы такими материалами:

Пластик. Самый простой, недорогой и некачественный материал. Стоит отметить, что многие из мировых брендов никогда не комплектуются таким стеклом. Стекло. Обычно используют специальное закаленное стекло, которое обладает хорошей прочностью и выдерживает серьезные удары. Если необходимо купить женские модели, то можно сделать выбор в пользу именно стекла, это относительно недорого, но качественно. Сапфир. Данный материал обладает невероятной прочностью и внешним видом. Но является и самым дорогим. Если необходима именно статусная вещь, а не просто аксессуар, то выбор такого стекла будет полностью оправдан. Минеральное стекло, тоже неплохой материал, при средней стоимости. Многие производители комплектуют свои модели такими материалами.

Надежность

При выборе необходимо помнить, что купить часы Киев несложно, а вот купить хорошие и надежные часы это уже сложнее. Это такой аксессуар, который должен обладать прочностью, надежностью и стилем, олицетворять настоящее швейцарское качество.