В мире есть люди, которые всю свою жизнь посвящают одному делу, отдаются ему целиком и посвящает круглые стуки только ему. В нашем современном мире такие люди встречаются редко, но все-таки в каждом правиле всегда есть исключения и Вячеслав Владимирович Кантор kulturologia.ru/news/5024/ этому подтверждение. Кантор – это один из самых знаменитых и очень активных деятелей нашей современности. Он не только просто бизнесмен и глава агрохимического холдинга «Акрон», но и вдобавок ко всему, Вячеслав Владимирович меценат, общественный деятель, который пытается исправить ошибки на мировом уровне – сделать наш мир более толерантным и терпимым в этом сумасшествии, противодействует идеологическим течениям, как неонацизм, экстремизм и антисемитизм. Не забывает Кантор и о более масштабных проблемах – проблема ядерной безопасности во всем мире должна быть под круглосуточным контролем, поэтому Кантор старается и пропагандирует, чтобы во всем мире все государства максимально снизили угрозу ядерной войны.