Изолента – незаменимый материал для монтажа электропроводки и бытового применения

Среди изделий и материалов для монтажа из ассортимента АСКО-УКРЕМ востребованностью пользуется изоляционная лента. Изолента изготавливается из ПВХ и характеризуется диэлектрическими чертами, необходимыми для работы с электрическими проводами. Также она отличается следующими рабочими характеристиками:

Выдерживает ток высокого напряжения. Термо- и влагоустойчивость. Эластичность и стойкость к растяжению. Пожарная безопасность. Высокая клейкость.

Наиболее часто применяется в качестве расходного материала для изолирования оголенных токопроводящих частей кабелей и проводов во время электротехнических работ. Это могут быть бытовые и промышленные работы, ремонт электропроводки, изоляция автомобильных проводов и т.д. Также изоляционная лента активно используется для ремонта поврежденной внешней оболочки проводов, для сборки их в жгуты, усиления и скрепления. Благодаря большому выбору цветов (белый, черный, синий, зеленый, желто-зеленый, коричневый, оранжевый, розовый, фиолетовый) с помощью изоленты можно осуществлять маркировку проводов и других элементов при отсутствии специальных маркировочных материалов.

Также без изоленты не обойтись в домашних условиях для мелкого ремонта бытовых приборов, игрушек и разных аксессуаров, для упаковки вещей.

Кроме изоленты, в таких целях применяют супер клей. Данный вид клея является самым популярным среди технических работников и мастеров-аматоров.

АСКО-УКРЕМ предлагает экологически безопасный эпоксидный супер клей по выгодной стоимости, с помощью которого можно надежно склеивать металлы, древесину, стекло, резину, пластмассу, кожу, картон, ткань и т.д. Материалы склеиваются не только между собой, но и в различных сочетаниях. Схватывание происходит мгновенно и обеспечивает прочное соединение. Выпускается клей в бутылочках, тюбиках, блистерах и шприцах для удобства применения.

Помимо вышеупомянутых расходных материалов, АСКО-УКРЕМ занимается производством и продажей электрооборудования, выключателей, розеток, средств и материалов для монтажа, металлоконструкций, светотехнической продукции, батареек, и т.д. Товары данной компании широко востребованы в строительстве, агропромышленной сфере, пищевой промышленности, машиностроении, ЖКХ, деревообработке, металлургии и т.д. В зависимости от вида продукции, на нее действует гарантия разного срока. Благодаря высокому качеству, соответствию ДСТУ и доступным ценам продукцию покупают как крупные предприятия и организации, так и обычные покупатели. Специалисты компании всегда оперативно реагируют на новые тенденции в развитии рынка электротехнических товаров, потому клиенты получают инновационные решения разного уровня сложности для реализации разных задач.