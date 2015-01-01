Металлорукав в ПВХ изоляции и другая продукция от E.NEXT-Украина

Компания E.NEXT-Украина представляет на территории Украины Международную Электротехническую Группу E.NEXT, являющуюся надежным поставщиком комплексных электромонтажных решений и поставщиков оборудования для работы с низким и средним напряжением, такого как суточное реле времени и др.

Основная сфера работы этой компании включает в себя:

Производство и поставку заказчикам различного электротехнического оборудования. Электромонтажные решения комплексного характера. Изготовление светотехнических и кабельно-проводниковых изделий, таких как металлорукав в ПВХ изоляции, разные типы кабелей, энергосберегающие и люминесцентные лампы и др. Установка и обслуживание электротехнических приспособлений и оборудования (компания работает не только с крупными промышленными, но и с более мелкими заказчиками). Предоставление консультаций по приобретенной в главном офисе или у представителя дилерской сети продукции.

Преимущества компании

E.NEXT-Украина зарекомендовала себя как надежный разработчик и поставщик электротехнической продукции. Уже много лет компания работает в этой сфере и ее партнерами стали множество известных европейских и азиатских компаний, строительных концернов, сетей супермаркетов, а также много других учреждений и предприятий, нуждающихся в практичных, недорогих и надежных электротехнических решениях.

Представителей компании можно увидеть едва-ли не на каждом конкурсе и выставке, а кроме того, E.NEXT-Украина регулярно проводит различные семинары вместе с другими торговыми марками, тем самым постоянно доказывая, что ее продукция соответствует высочайшим стандартам качества.

Ценовая политика и ассортимент продукции компании

E.NEXT-Украина предлагает заказчикам три типа продукции: стандартную, профессиональную и промышленную. Каждый тип имеет свой ценовой диапазон и область применения:

стандартная применяется в жилых помещениях и позволяет существенно сократить затраты на электроэнергию. Судя по отзывам пользователей лампочек и другого оборудования этой торговой марки, установивших их в своих квартирах и частных домах, экономия достигает 40%;

профессиональная – продукция среднего звена, подойдет для любого использования (как домашнего, так и промышленного);

промышленная используется на производствах для большего удобства, экономии и модернизации.

Благодаря такому подходу компании удалось занять одно из лидирующих мест на рынке Украины и сплоченный коллектив E.NEXT-Украина продолжает развиваться, предлагая клиентам более современные и практичные комплексные решения.