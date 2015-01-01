Металлорукав в ПВХ изоляции и другая продукция от E.NEXT-Украина

Компания E.NEXT-Украина представляет на территории Украины Международную Электротехническую Группу E.NEXT, являющуюся надежным поставщиком комплексных электромонтажных решений и поставщиков оборудования для работы с низким и средним напряжением, такого как суточное реле времени и др.
Основная сфера работы этой компании включает в себя:
E.NEXT-Украина зарекомендовала себя как надежный разработчик и поставщик электротехнической продукции. Уже много лет компания работает в этой сфере и ее партнерами стали множество известных европейских и азиатских компаний, строительных концернов, сетей супермаркетов, а также много других учреждений и предприятий, нуждающихся в практичных, недорогих и надежных электротехнических решениях.
Представителей компании можно увидеть едва-ли не на каждом конкурсе и выставке, а кроме того, E.NEXT-Украина регулярно проводит различные семинары вместе с другими торговыми марками, тем самым постоянно доказывая, что ее продукция соответствует высочайшим стандартам качества.
E.NEXT-Украина предлагает заказчикам три типа продукции: стандартную, профессиональную и промышленную. Каждый тип имеет свой ценовой диапазон и область применения:
Благодаря такому подходу компании удалось занять одно из лидирующих мест на рынке Украины и сплоченный коллектив E.NEXT-Украина продолжает развиваться, предлагая клиентам более современные и практичные комплексные решения.