"Гиппо Ленд". Спорт и развлечения на безопасных батутах для детей

Развлекательный центр «Гиппо» уделяет внимание не только детскому развитию и творчеству, но и детской безопасности. Самые безопасные батуты для детей можно отыскать в каждом комплексе с логотипом Hippo.

Малыши и дети старшего возраста обожают проводить время, прыгая на красочных и мягких батутах. Такое развлечение часто недооценивают. В процессе веселых прыжков ребенок тренирует свою координацию, задействует почти все группы мышц.

Батуты можно по праву считать отличной площадкой для выброса лишней энергии ребенка. Такие изделия позволяют не просто прыгать на них, но и содержат в своем устройстве различные элементы, способствующие задорной и коллективной игре.

Преимущества центра «Гиппо Ленд»

В любом детском центре «Гиппо Ленд» помимо развлечений и творческих занятий, существует батутный комплекс, состоящий из больших батутов с поролоновой ямой посередине.

Такой комплекс используют в качестве поощрения после занятий в спортивной секции. Или отрабатывают на нем акробатические трюки и спортивные этюды. Под чутким руководством тренера ребята совершенствуются в прыжках и других элементах.

Эти батуты являются безопасными сертифицированными изделиями, имеющими высокие борта и прочные стенки. Батутный комплекс используется и для проведения праздников, и как дополнительное развлечение для посетителей центра.

Другие развлечения детского комплекса

Помимо удобной парковки, посетители центра смогут найти: вкусное меню, дополнительные детские занятия, спектакли, площадки для проведения мероприятий и бонусные программы. Веселую развлекательную анимацию для детей показывают почти каждый день.

Провести выходные в «Гиппо», значит хорошо натренировать свою дыхательную систему на батутах, от души развлечься на различных представлениях, и просто наполнить свое времяпровождение пользой, а также положительными впечатлениями. Потому что это удивительное место отвечает всем требованиям современных центров, занимающихся всесторонним развитием детей.

Красочный и стильный дизайн комплекса придется по нраву, как детям, так и взрослым. К каждому ребенку в «Гиппо» осуществляется индивидуальный подход. Педагоги и тренеры центра имеют специальное образование, позволяющее разносторонне работать с детьми.

Персонал «Гиппо» всегда вежлив и приветлив. Пока дети развлекаются и занимаются, взрослые могут отдохнуть в кафе или ресторане, которые расположены на территории комплекса. Стиль этих заведений имеет ряд удивительных особенностей, а их изюминкой является полезная и вкусная кухня. Hippo открыт ежедневно и ожидает своих клиентов с 10.00 утра и до 21.00 вечера.