Все мы большую половину нашей жизни проводим во сне – ученые почитали что это около трети жизни. Поэтому так важно, чтобы и это период нашей жизни был максимально комфортным, уютным и приятным. И чтобы так было – позаботьтесь о том, где вы спите: комната должно быть хорошо проветриваться перед сном, матрас должен быть ортопедическим и хорошо подобран под вас, и конечно не забудьте про постельное белье! Постельные комплекты можно сегодня купить во многих магазинах, но не все так хороши, как кажется на первый взгляд!

Проверяйте материал, из которого сделано постельное белье: только натуральные материалы – гарантия хорошего и безопасного сна. Просмотрите все швы – чтобы все было хорошо прошито, ведь даже одна маленькая ниточка может испортить вам сон. Расцветки старайтесь выбирать по душе – кто-то любит спать в красном цвете, а то-то предпочитает более постельные тона – тут уже как вашей душе угодно! И пусть вам сладко спиться всегда.