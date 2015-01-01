Все мы большую половину нашей жизни проводим во сне – ученые почитали что это около трети жизни. Поэтому так важно, чтобы и это период нашей жизни был максимально комфортным, уютным и приятным. И чтобы так было – позаботьтесь о том, где вы спите: комната должно быть хорошо проветриваться перед сном, матрас должен быть ортопедическим и хорошо подобран под вас, и конечно не забудьте про постельное белье! Постельные комплекты можно сегодня купить во многих магазинах, но не все так хороши, как кажется на первый взгляд!