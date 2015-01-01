Пластиковые окна «Индустрии Окон плюс»: от установки до обшивки…

Еще 15 лет назад компания «Индустрия Окон плюс» могла предложить своим клиентам одну-единственную услугу: установку ПВХ окон. Сегодня спектр услуг фирмы значительно расширился. О них мы расскажем ниже…

Что вы видите, когда смотрите на соседние дома? Новенькие ПВХ окна, скорей всего. Кучу новых пластиковых окон. Настоящий «бум» ;) Деревянные окна скоро можно будет увидеть разве что в музее, в качестве экспонатов.

Конечно, насчет музея несколько преувеличено. Однако сложно не согласиться с тем, что преимущества пластиковых окон перед обычными деревянными настолько очевидны, что их на сегодняшний день не установил только ленивый.

Но они все белые. Обычные. Скучные и неинтересные. А ведь каждый из нас хочет чем-то выделиться на фоне других. Так почему бы не сделать это с помощью собственных окон? Появляется логичный вопрос — как?

Ламинирование: как сделать окна ПВХ эксклюзивными

Специалисты «Индустрии Окон» очень кратко и доходчиво пояснили, в чем суть этой услуги. Все очень просто — на выходе вы получаете не обычное белое, как сотни и тысячи других, а оригинальное «цветное» окно.

Цветовая гамма ламинированной пленки очень широка. И у каждого производителя она разная. В «Индустрии Окон» вам предложат более 30 цветовых вариаций. И это только стандартный «набор»!

Если вам по какой-то причине не понравится ни один «каталожный» цвет (возможно, вы уже давно представили, как будут выглядеть ваши окна, а нужной расцветки нет в каталоге), в «Индустрии Окон» вы можете сделать индивидуальный заказ. Просто поговорите с менеджером и объясните, какой цвет вас интересует. Можете не сомневаться, здесь сделают все, чтобы ваши пожелания были удовлетворены.

Гибка арок: необычные пластиковые окна в частном доме

Некоторым клиентам прямоугольные окна уже настолько приелись, что даже ламинированные изделия для них кажутся слишком банальными. Тогда их вариант — арочные пластиковые окна (цены на них конечно будут выше, но оно того стоит).

Производство окон ПВХ арочного типа:

• гибка в специальных печах.

• прокат в специальных валках.

В первом случае процесс изготовления намного быстрее и легче. Зато во втором случае профиль меньше деформируется.

Подробнее о каждом способе производства вам могут рассказать менеджеры компании «Индустрия Окон». Они имеют большой опыт работы в этой сфере и способны подробно ответить на любой ваш вопрос, касающийся услуги гибки арок.

Остекление, утепление и обшивка балконов и лоджий: комфорт, уют и эстетичность

Вам надоело сметать с балкона листья и снег, вытирать лужи после дождя?

Вы задумались об энергосбережении в зимний период?

У вас появилась идея, как немного расширить собственную жилплощадь?

Тогда пришло время задуматься об остеклении и утеплении балкона (лоджии).

Отметим, что этот процесс имеет множество нюансов. Дело не заканчивается установкой балконных рам и стекол в них.

Специалисты «Индустрии Окон плюс» рекомендуют — перед вызовом технолога на замер (кстати, это абсолютно бесплатно) задуматься:

• какие именно рамы вы хотели бы установить;

• насколько вы хотите утеплить балкон;

• необходимо ли вам увеличение площади балкона/лоджии;

• планируете ли вы в будущем совместить балкон/лоджию с жилой комнатой.

Не менее важен и вопрос обшивки балконов. Не оставляйте его без внимания, если вас волнуют вопросы комфорта и эстетичности.

Обратите внимание! Рекомендуется сначала установить балконные ПВХ-рамы, выполнить работы по остеклению и только потом начинать внутренние или внешние отделочные работы. Если вы планируете привести в порядок на балконе полы, сделать это также лучше до отделочных работ.

Если процесс будет происходить в обратном порядке, велик риск того, что обшивка будет повреждена в процессе монтажа балконных рам, окон и дверей.

Отделка балконов — основные способы

Для обшивки балконов и лоджий обычно используются такие материалы, как:

• МДФ-панели;

• сайдинг;

• ПВХ-панели;

• вагонка.

Для настила балконных полов специалисты «Индустрии Окон плюс» рекомендуют выбирать ламинат. Этот вариант будет наиболее экономически выгодным.

Для обшивки они советуют выбирать ПВХ-панели, которые зарекомендовали себя, как эстетически привлекательный, прочный, долговечный, удобный в монтаже и эксплуатации материал.

Посмотреть варианты обшивки балконов и лоджий от компании «Индустрия Окон плюс» можно здесь https://inokna.by/obshivka-balkonov-i-lodzhij.html

P.S. Детальнее об услугах компании и ценах на них можно узнать на официальном сайте компании «Индустрия Окон плюс».

Если у вас возникли дополнительные вопросы, получить подробные ответы на них можно по телефону или лично у менеджеров в официальном офисе фирмы.

Сайт https://inokna.by

Адрес офиса: Минск. ул. Репина, 4, помещений 446-6.

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