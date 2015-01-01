Пластиковые окна «Индустрии Окон плюс»: от установки до обшивки…

Еще 15 лет назад компания «Индустрия Окон плюс» могла предложить своим клиентам одну-единственную услугу: установку ПВХ окон. Сегодня спектр услуг фирмы значительно расширился. О них мы расскажем ниже…
Что вы видите, когда смотрите на соседние дома? Новенькие ПВХ окна, скорей всего. Кучу новых пластиковых окон. Настоящий «бум» ;) Деревянные окна скоро можно будет увидеть разве что в музее, в качестве экспонатов.
Конечно, насчет музея несколько преувеличено. Однако сложно не согласиться с тем, что преимущества пластиковых окон перед обычными деревянными настолько очевидны, что их на сегодняшний день не установил только ленивый.
Но они все белые. Обычные. Скучные и неинтересные. А ведь каждый из нас хочет чем-то выделиться на фоне других. Так почему бы не сделать это с помощью собственных окон? Появляется логичный вопрос — как?
Специалисты «Индустрии Окон» очень кратко и доходчиво пояснили, в чем суть этой услуги. Все очень просто — на выходе вы получаете не обычное белое, как сотни и тысячи других, а оригинальное «цветное» окно.
Цветовая гамма ламинированной пленки очень широка. И у каждого производителя она разная. В «Индустрии Окон» вам предложат более 30 цветовых вариаций. И это только стандартный «набор»!
Если вам по какой-то причине не понравится ни один «каталожный» цвет (возможно, вы уже давно представили, как будут выглядеть ваши окна, а нужной расцветки нет в каталоге), в «Индустрии Окон» вы можете сделать индивидуальный заказ. Просто поговорите с менеджером и объясните, какой цвет вас интересует. Можете не сомневаться, здесь сделают все, чтобы ваши пожелания были удовлетворены.
Некоторым клиентам прямоугольные окна уже настолько приелись, что даже ламинированные изделия для них кажутся слишком банальными. Тогда их вариант — арочные пластиковые окна (цены на них конечно будут выше, но оно того стоит).
Производство окон ПВХ арочного типа:
• гибка в специальных печах.
• прокат в специальных валках.
В первом случае процесс изготовления намного быстрее и легче. Зато во втором случае профиль меньше деформируется.
Подробнее о каждом способе производства вам могут рассказать менеджеры компании «Индустрия Окон». Они имеют большой опыт работы в этой сфере и способны подробно ответить на любой ваш вопрос, касающийся услуги гибки арок.
Вам надоело сметать с балкона листья и снег, вытирать лужи после дождя?
Вы задумались об энергосбережении в зимний период?
У вас появилась идея, как немного расширить собственную жилплощадь?
Тогда пришло время задуматься об остеклении и утеплении балкона (лоджии).
Отметим, что этот процесс имеет множество нюансов. Дело не заканчивается установкой балконных рам и стекол в них.
Специалисты «Индустрии Окон плюс» рекомендуют — перед вызовом технолога на замер (кстати, это абсолютно бесплатно) задуматься:
• какие именно рамы вы хотели бы установить;
• насколько вы хотите утеплить балкон;
• необходимо ли вам увеличение площади балкона/лоджии;
• планируете ли вы в будущем совместить балкон/лоджию с жилой комнатой.
Не менее важен и вопрос обшивки балконов. Не оставляйте его без внимания, если вас волнуют вопросы комфорта и эстетичности.
Обратите внимание! Рекомендуется сначала установить балконные ПВХ-рамы, выполнить работы по остеклению и только потом начинать внутренние или внешние отделочные работы. Если вы планируете привести в порядок на балконе полы, сделать это также лучше до отделочных работ.
Если процесс будет происходить в обратном порядке, велик риск того, что обшивка будет повреждена в процессе монтажа балконных рам, окон и дверей.
Отделка балконов — основные способы
Для обшивки балконов и лоджий обычно используются такие материалы, как:
• МДФ-панели;
• сайдинг;
• ПВХ-панели;
• вагонка.
Для настила балконных полов специалисты «Индустрии Окон плюс» рекомендуют выбирать ламинат. Этот вариант будет наиболее экономически выгодным.
Для обшивки они советуют выбирать ПВХ-панели, которые зарекомендовали себя, как эстетически привлекательный, прочный, долговечный, удобный в монтаже и эксплуатации материал.
Посмотреть варианты обшивки балконов и лоджий от компании «Индустрия Окон плюс» можно здесь https://inokna.by/obshivka-balkonov-i-lodzhij.html
P.S. Детальнее об услугах компании и ценах на них можно узнать на официальном сайте компании «Индустрия Окон плюс».
Если у вас возникли дополнительные вопросы, получить подробные ответы на них можно по телефону или лично у менеджеров в официальном офисе фирмы.
Сайт https://inokna.by
Адрес офиса: Минск. ул. Репина, 4, помещений 446-6.
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