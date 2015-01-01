Сейчас все большую популярность набирает новая тенденция в жилых домах – это переделка балкона и лоджий под жилые помещения. Сделать дополнительную комнату, либо же игровую зону для детей, а может быть, дополнительное место для хранения вещей или даже рабочий кабинет – это намного удобнее, чем делать из минимального места в квартире еще что-то, искать дополнительные метры, а иногда даже и сантиметры. Уже давно прошли те времена, когда на балконах хранили все самое «необходимое» и «на всякий пожарный». Современные люди уже не только научились не покупать ненужных вещей, но и избавляться уже от тех, которыми они не пользуются. А балкон и лоджии можно использовать в более выгодных целях. И конечно, одним из первых вопросов стоит то, как там все устроить. В первую очередь, вам необходимо позаботиться об утеплении балкона. Это не только утеплении стен, но и остекление самого балкона. Не каждые окна, да тем более таких размеров, помогут вам надолго сохранять тепло даже в самые сильные морозы. А вот компания http://tltokno.ru/provedal предлагает новое слово в остеклении балкона и лоджий – это алюминиевое остекление. Система provedal – это удобный механизм открывания, лёгкость и практичность конструкции, устойчивость к нашему климату и еще масса плюсов.