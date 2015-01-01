Особенности финских домов и выбор проекта жилого строения

Финляндия - это страна, где климатические условия схожие с климатическими условиями нашей страны. По этой причине технологию возведения жилых строений там можно применить и на родине. Используя ее, удастся получить так называемый финский дом, в котором будет тепло зимой и прохладно летом.



Что из себя представляет рядовой финский дом



Если сказать в двух словах, то уютное и недорогое жилище. Финны - это рациональный и экономичный народ, который не будет возводить дома, обладающие массой недостатков. Финский дом не требует мощного фундамента, а его стены возводятся из клееного или строганого бруса. Экологически чистый материал при должной обработке его защитными составами будет сохранять прочность на протяжении многих десятков лет. Что касается стропильной системы, то она должна быть основательно утеплена, а в качестве кровельного материала допускается применение металлочерепицы, профнастила или ондулина.



Выбор проекта финского дома



Строительство жилого объекта по технологии, заимствованной в соседней европейской стране, осуществляется за 2-3 месяца. Причем после этого срока новоиспеченные жильцы могут заезжать и расставлять мебель. Перед тем, как приступить к возведению будущего дома, следует подобрать проект. Причем не просто выбрать его на сайте mam-com.by, а определиться с ним на основании следующих моментов:



- место, где будет стоять дом. Если территория участка невелика, но требуется объект с большой квадратурой, то стоит возвести дом с двумя этажами или мансардой. Как минимум, площадь строения с двумя уровнями вырастет в два раза по сравнению с домом с одним этажом;



- количество комнат. Отталкиваться следует от того, для какой цели требуется дом и сколько человек в нем будет проживать. Если для дачи, то легко обойтись двумя жилыми комнатами, санузлом и кухней. Для участка в пределах города нужен объект попросторнее. Как минимум, с тремя жилыми помещениями, а если семья большая, то есть в ней пять и более человек, то уже с четырьмя или пятью комнатами;



- планировка. Дом, возводимый по финской технологии, то есть из клееного бруса, плохо поддается перепланировке. Стены, которые уже установлены, снести или перенести невозможно. Все что может сделать собственник касательно перепланировки - это разделить комнату на две или несколько зон, используя для этого мебель или пластиковые перегородки.



На этапе проектирования многое можно изменить – добавить что-то или убрать. Как только начнется строительство внести коррективы будет не только затруднительно, но и весьма дорого.