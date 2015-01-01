Газификация частного дома – это оптимальное решение для создания комфортного проживания

Газификация частного дома, загородного коттеджа, дачи является оптимальным решением для создания комфортных условий проживания.
Газифицировать частные домовладения можно путем подключения дома к центральному газоснабжению или путем монтажа автономной системы. Газификация частного дома начинается с разработки проекта и соответствующих расчетов на приобретение приборов и материалов.
Если в месте нахождения дома отсутствует центральная система подачи газа, тогда выбор делается в пользу использования независимого источника – газгольдера. Это специальная емкость, предназначенная для хранения сжиженного газа под давлением. Она предназначена для подземной установки непосредственно вблизи дома, коттеджа, дачи.
На первом этапе производится установка газгольдера. Далее осуществляются монтажные работы по созданию трубопровода, проходящего от газгольдера к объекту газификации (дому). После выполнения вышеназванных работ приборы учета и потребления газа подключаются с последующим проведением испытаний и сдачей объекта в эксплуатацию.
Плюсов множество. Обозначим некоторые их них.
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