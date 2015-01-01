Газификация частного дома – это оптимальное решение для создания комфортного проживания

Газификация частного дома, загородного коттеджа, дачи является оптимальным решением для создания комфортных условий проживания.

С чего начать газификацию?

Газифицировать частные домовладения можно путем подключения дома к центральному газоснабжению или путем монтажа автономной системы. Газификация частного дома начинается с разработки проекта и соответствующих расчетов на приобретение приборов и материалов.

Если в месте нахождения дома отсутствует центральная система подачи газа, тогда выбор делается в пользу использования независимого источника – газгольдера. Это специальная емкость, предназначенная для хранения сжиженного газа под давлением. Она предназначена для подземной установки непосредственно вблизи дома, коттеджа, дачи.

Этапы автономной газификации

На первом этапе производится установка газгольдера. Далее осуществляются монтажные работы по созданию трубопровода, проходящего от газгольдера к объекту газификации (дому). После выполнения вышеназванных работ приборы учета и потребления газа подключаются с последующим проведением испытаний и сдачей объекта в эксплуатацию.

Преимущества газификации частного дома

Плюсов множество. Обозначим некоторые их них.

Разовая инвестиция денежных средств в приобретение оборудования и монтаж автономного газоснабжения. Вы получаете возможность использовать более доступное топливо, по сравнению с электричеством и другими энергоносителями, что несет очевидную экономическую выгоду. В отличие от других видов отопления (дизельное топливо уголь или дрова), газификация дома не требует наличия помещений для хранения топлива, а также освобождает от разгрузки и доставки его к отопительному котлу. Газовым оборудованием легко и безопасно управлять. Одним из преимуществ газового отопления является экологическая безопасность. Благодаря почти полному сжиганию газа в атмосферу не выбрасываются вредные продукты горения. Это дает возможность жить в частном доме и дышать свежим воздухом.

Сегодня каждый собственник имеет возможность газифицировать объект, обратившись в компанию ЦентралГаз. Специалисты выполнят все работы под ключ оперативно и на высшем профессиональном уровне. Заказчик будет избавлен от решения всех проблем, связанных с этим процессом. Обращение к профессионалам обеспечивает экономию времени, финансов и нервов!