Новые прогрессивные услуги колл/контакт и контекст центров.

Для профессиональных менеджментов бизнеса разного уровня и направления деятельности уже не является откровением факт безусловных преимуществ работы с профильным колл/контакт или контекст центром в сравнении с различными сервисами, бизнес центрами, iTrend - PR- или маркетинговыми агентствами, центрами телефонных продаж и т.п., однако пока реальной остается проблема – как выбрать call-center , оптимальный по ценовой политике и эффективный в плане решения бизнес задач/сопровождения бизнес процессов, ведь сегодня:

на рынке телекоммуникационных услуг России представлено впечатляющее число колл/контакт центров с разной по масштабам и потенциалу инфраструктурой и различными ассортиментами услуг, но соответствуют ли заявленные услуги, а главное – эффективность их реализации реальным возможностям аутсорсера, как правило, выясняется только после заключения договора и оплаты;

формализованное название структуры телекоммуникационных услуг далеко не всегда соответствует международной концепции колл/контакт центров – некоторые работают только на исходящих или входящих, другие пока не имеют программного обеспечения для интеграции с социальными медиа и т.д.;

определенные услуги трактуются менеджментами некоторых колл/контакт центров «в пользу» своей структуры – так, предлагаемый колл центр для интернет магазина по факту может быть одноканальным или многоканальным сервисом с поддержкой одним оператором, а горячие линии реализоваться только на городских и/или сотовых каналах связи без коммутации с клиентами через программные приложения мобильных терминалов, веб чаты социальных медиа, веб ресурсов и пр.

Выбор колл/контакт/контекст центра по наличию в ассортименте новых прогрессивных услуг.

С достаточно высокой степенью вероятности можно выбрать контакт/контекст центр, оптимальный для решения конкретных бизнес задач/сопровождения бизнес процессов, по наличию в ассортименте новых (на текущий момент) прогрессивных услуг: