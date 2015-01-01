Как сокращение объемов строительства отразится на ценах

В этом году в Минске будет построено менее 700 тысяч квадратных метров нового жилья, что несколько меньше, чем было в предыдущие годы. Отразится ли сокращение объемов строительства на стоимости квадратного метра новостроя? Пока тенденций к тому, чтобы на волне известий об уменьшении числа стройплощадок цены на новые квартиры пошли вверх, нет. Но почему же ситуация складывается таким образом, ведь по законам экономики цена и количество предложений должны находиться в прямой зависимости друг с другом?

Если посмотреть на каталог новостроек в Минске, то можно увидеть, за последнее время расценки на новые квартиру постоянно снижаются. Получается, что дело здесь не только в переизбытке предложения, но и в множестве других факторов, среди которых и недоступность ипотечных кредитов, и низкие доходы населения, и готовность застройщиков получать меньший доход в складывающихся условиях. При этом нужно четко понимать, что бесконечно снижаться цены не могут, ведь в этом случае застройщик просто обанкротится и не сможет продолжить работу.

Сокращение объемов строительства нового жилья является как раз одной из мер, которая в той или иной степени позволит не допустить значительного падения цен и будет удерживать их на приемлемом для застройщиков уровне до тех пор, пока не удастся взять под контроль другие факторы, способствующие удешевлению первичной недвижимости. Насколько эта мера окажется действенной – покажет время.

Большинство аналитиков и экспертов в сфере жилья говорят о том, что сокращение числа стройплощадок обязательно приведет к росту цен. Пока этого не произошло лишь потому, что на рынке достаточно велико число новых квартир, построенных в предыдущие годы. Но пройдет совсем немного времени и стоимость начнет повышаться. Однако обычные экономисты, не имеющие отношения к сфере жилья, говорят о том, что для роста цен главным фактором должно стать повышение уровня благосостояния населения, а также появление доступных ипотечных программ, а вот этого ожидать в краткосрочной перспективе не приходится.

В 2017 году реальные доходы населения вряд ли начнут расти, да и вопрос ипотеки пока находится в весьма неопределенном состоянии. Поэтому, вероятнее всего, сокращение темпов строительство позволит удержать цены на прежнем уровне и убережет их от стремительного падения, но вряд ли будет способствовать росту.