Даламан, Родос и Майорка – обзор трехзвездочных отелей.

Как известно, хороший отдых – главный залог здоровья и отличного настроения на целый год. Но что делать, если проблемы, связанные с финансами затянулись и не позволяют отправиться в заранее продуманное путешествие?! Возможно, провести долгожданный отпуск за городом, на даче или в деревне? А вот и нет, не обязательно. Ведь бюджетный отдых – это абсолютно реальная перспектива, даже в такие страны как Испания, Греция и Турция – лидеры летнего туристического направления.

Мы взяли на себя ответственность спланировать отдых с перелетом и проживанием в трёхзвёздочных отелях в таких городах как Майорка, Родос и Даламан, и выбрать из них самое выгодное направление. Отметим, что бюджет рассчитывается на двух взрослых туриста.

Прежде всего разберемся с ценниками на чартерные авиабилеты. Так Майорка в июне на двоих будет стоить от 7 000 р. (горящие) до 26 258 рублей, Родос – от 8 000 р. до 28 440 рублей, Дешевле всего будет стоить перелет Даламан в июне http://www.oneaero.ru/Charters/Bilet-Moskva-Dalaman-Moskva/june , со скидками он обойдется в цену от 5 000 рублей до 27 022 рубля. Горящие авиабилеты на этом направлении – самое частое явление из названных. При этом, на рынке чартеров Майорка будет стоить в районе 33 925 RUR, Родос – от 28 492 RUR, а Даламан обойдется за 29 239 RUR. Такой разброс цен объясним тремя факторами: во-первых, за 3-5 дней до вылета при наличии мест на рейсе билеты можно купить со скидкой до 80%; во-вторых, сезонные цены могут меняться несколько раз в месяц; в-третьих, у тех компаний, которые работают на рынке давно, существуют большие скидки, а Oneaero.ru на рынке уже почти 10 лет.

Теперь рассмотрим цены на трёхзвёздочные отели, каждый из которых, по заданию, должен находиться на первой береговой линии и работать по системе «все включено». Итак, в Майорке мы выбрали отель «Tropicana Mallorka Club Hotel», в июне Родос нас заинтересовал отелем «Lardos Bay Hotel», а в Даламане наш выбор остановился на «Yel Holiday Resort». Отметим, что указанные отели предоставляют гостям абсолютно равные услуги: комфортабельные и уютные номера, рестораны с международной кухней, несколько баров, бассейны и оздоровительные центры, игровые площадки и анимация. Отзывы встречались только положительные: туристы хвалят живописное расположение, внимательный и отзывчивый персонал, разнообразное меню. А цены следующие: одна ночь в Майорке, отель «Tropicana Mallorka Club Hotel», будет стоить 4 423 рубля, Родос, отель «Lardos Bay Hotel» - 2 156 рублей, Даламан, отель «Yel Holiday Resort», обойдется за 2 644 рубля.

Что у нас получилось в итоге. Мы взяли стоимость перелета, прибавили стоимость проживания двух взрослых в отеле в течение 10 ночей. Самым дорогим из названных городов оказался отдых на Майорке в июне, с авиабилетами он обойдется Вам в 77 230 р. На втором месте находится Даламан с суммой - 58 440 р. Самым же менее затратным у нас оказался отдых на Родосе, он обойдется Вам этим летом в 57 660 р.

Можно ли еще снизить цену на отдых? Можно. Если ждать горящие предложения на авиабилеты, то цена может быть существенно ниже. Вопрос с уровнем комфорта в отеле каждый волен решать для себя сам, а значит что и стоимость проживания можно снизить.

Статистика цен на чартерные авиабилеты предоставлена порталом www.oneaero.ru