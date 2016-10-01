Как в Сбербанк Онлайн оплатить госпошлину

Иногда возникает проблема, связанная с оплатой услуг, оказываемых государственными органами. Дело в том, что в таких ситуациях всегда требуется оплата госпошлины, с которой появляется большое количество проблем, потому что такая плата принимается только в определённое время, а также вам придётся отстоять в относительно большой очереди. По этой причине с каждым годом разрабатываются всё новые возможности упрощения данного процесса, в настоящее время можно произвести оплату и через Интернет, но, к сожалению, многие люди и не догадываются, как оплатить госпошлину через "Сбербанк онлайн". Если после прочтения данной статьи у вас останутся вопросы, то ознакомьтесь с материалом, представленным здесь - http://kredit-blog.ru/nuzhno-znat/oplatit-gosposhlinu-cherez-sberbank.html.

В чем преимущества приложения "Сбербанк Онлайн"?

"Сбербанк онлайн" - это система, созданная Сбербанком России для совершения каких-либо платежей через Интернет. Её преимущества очевидны:

Возможность оплаты в любой день и в любое время. Система работает круглосуточно, поэтому вы можете оплатить различные услуги, например, мобильную связь, коммунальные услуги или даже госпошлину. Система совершит и подтвердит ваш платёж даже ночью, когда все отделения банка закрыты! Мобильность. "Сбербанк онлайн" может работать на любом компьютере или смартфоне, вам потребуется только обеспечить стабильное соединение с Интернетом! Вы даже можете воспользоваться данным приложение, если находитесь в другой стране! Своевременность. Вам не придётся дожидаться того, пока в банке подтвердят, что операция выполнена. Все данные обрабатываются сразу же, а информация поступает в Сбербанк. Доступность. Система "Сбербанк онлайн" бесплатна, поэтому все специалисты рекомендуют пользоваться ей.

По причине такого количества преимуществ многие предпочитают пользоваться именно этим приложением, несмотря на то, что есть большое количество аналогов!

Как произвести плату госпошлины?

Если вы планируете пользоваться "Сбербанком онлайн" при помощи компьютера, то следует посетить официальный сайт, на котором и располагается ссылка, ведущая к системе. Вы должны будете только ввести свои данные в специальную форму, которая высветится на экране. Если же вы отдали предпочтение мобильному приложению, то необходимо заранее установить его на устройство. Дальнейшие этапы идентичны! Когда вам потребуется оплатить госпошлину, проведите следующие действия:

Перейдите во вкладку "Операции и платежи". Выберите в меню "Платежи в бюджет". Теперь выберите адресата. Укажите все реквизиты, на которые и будет оплачена госпошлина, также установите сумму. Перепроверьте всё внимательно, исправьте ошибки, если вы допустили их. Нажмите "Продолжить". Ещё раз проверьте правильность всех введённых данных и нажмите "Оплатить".

Обратите внимание! Любая операция, проходящая через систему "Сбербанк онлайн", требует обязательного подтверждения. Вам на указанный номер будет приходить сообщение с паролем, работающим всего один раз.

Источник: http://kredit-blog.ru