Блог Андрея Зенкова start-luck.ru

В мире стремительного развития интернета, всевозможных мобильных устройств, а также других гаджетов, с помощью которых можно быстро и без проблем «войти» в интернет, запостить новое фото, а также просто «зачикиниться» невозможно прожить простому бизнесу, магазину, организации по оказанию услуг либо продаже каких-либо товаров без самого главного – без сайта. Сегодня сайт – это новомодная визитная карточка любого бизнесмена, любого предприятия, любой компании, которые могут продавать товары, оказывать услуги или еще что-то. Если вы современный деловой человек и предприниматель, то должны понимать, что сайт сегодня просто необходим! Но не каждый захочет иметь дело с разработчиками сайта: кто-то может загнуть большую цену, кто-то просто сделать не очень качественно. Но вот блог Андрея Зенкова http://start-luck.ru даст вам ответы на все ваши вопросы касательно создания сайта. Тут вы сможете изучить, прочитать очень много полезной информации, а также задать все интересующие вас вопросы. Андрей в своем блоге рассказывает и делиться своим опытом: как создать сайт с нуля, как выгодно продать сайт, а также дает практические уроки и пошаговые рекомендации по работе с сайтами.