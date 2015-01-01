Купить корм для собак недорого в Минске можно на 4zoo,by

Одна из основных задач владельца домашнего животного – организовать сбалансированное и достаточное кормление. Финансовый достаток у белорусских семей разный, но многие из них сходятся в едином желании сэкономить. Самый последний вариант, при этом, приобретать самый дешевый корм для собак низкого качества. Настоятельно не рекомендуем поступать по следующим причинам:
В связи с этим, советуем купить корм для собак, который отличается оптимальным сочетанием цены, состава и качества. Благо, в Минске сделать это не составляет никакого труда. В интернет магазине 4zoo.by представлено широкое разнообразие оригинальных кормов для собак и других домашних животных известных производителей.Запомните и придерживайтесь важного правила: экономить нужно не на здоровье питомца, а на сравнении стоимости качественного корма.
В обычных магазинах и ветеринарных аптеках корм для собак в среднем дороже. Его розничная цена выше, чем в интернет магазине. Это обусловлено большими издержками: аренда помещения, коммунальные платежи, зарплата персонала и прочее. Поэтому не стоит удивляться, что цена на профильную продукцию на нашем сайте ниже, чем в иных местах.
Экономить можно с умом. Как вариант – предлагаем приобрести подходящий Вашему любимцу корм с запасом. Пачки объемом от 3 и более килограмм в большинстве случаев выходят выгоднее небольших упаковок. Тем, кто решает купить корм для собак в большом количестве мы предлагаем скидку. Дополнительный приятный момент заключается в том, что в случае оформления заказа на определенную сумму возможно бесплатная доставка в пределах МКАД. Рекомендуем периодически посещать на сайт. По договоренности с производителем и поставщиками мы периодически проводим серию скидах. В некоторых случаях они являются довольно существенными.
Ответ на вопрос зависит от конкретной продукции. Под «оригинальностью» понимается выпуск корма непосредственным производителем. Сам же по себе корм бывает разного класса: от начального уровня до супер премиум класса и холистиков. Не стоит забывать, что в цену заложена стоимость бренда, которая в каждом конкретном случае разная. Поэтому в некоторых случаях настоящий и вполне неплохой по составу и качеству корм может стоить действительно недорого по сравнению с премиальными аналогами. Единственный момент заключается в предосторожности относительно чрезвычайно дешевой цены на корм известных марок (Hills, Royal Canin и прочие). Если Вас настораживает этот момент, лучше отказаться от покупки такой продукции. В особенности если корм продается на развес из вскрытой упаковки. Запомните: брендированная продукция известных производителей продается исключительно в запаянных упаковках. Те, кто решают купить корм для собак на нашем сайте, в 100% случаев уверены в том, что это настоящий и качественный корм.
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