Купить корм для собак недорого в Минске можно на 4zoo,by

Одна из основных задач владельца домашнего животного – организовать сбалансированное и достаточное кормление. Финансовый достаток у белорусских семей разный, но многие из них сходятся в едином желании сэкономить. Самый последний вариант, при этом, приобретать самый дешевый корм для собак низкого качества. Настоятельно не рекомендуем поступать по следующим причинам:

недостаточное содержание мяса;

большое количество зерновых, добавляемых для массы;

незначительное число или полное отсутствие полезных веществ (витаминов, минералов);

присутствие компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию;

низкая калорийность.

В связи с этим, советуем купить корм для собак, который отличается оптимальным сочетанием цены, состава и качества. Благо, в Минске сделать это не составляет никакого труда. В интернет магазине 4zoo.by представлено широкое разнообразие оригинальных кормов для собак и других домашних животных известных производителей.Запомните и придерживайтесь важного правила: экономить нужно не на здоровье питомца, а на сравнении стоимости качественного корма.

Правильная и уместная экономия на кормах для животных

В обычных магазинах и ветеринарных аптеках корм для собак в среднем дороже. Его розничная цена выше, чем в интернет магазине. Это обусловлено большими издержками: аренда помещения, коммунальные платежи, зарплата персонала и прочее. Поэтому не стоит удивляться, что цена на профильную продукцию на нашем сайте ниже, чем в иных местах.

Экономить можно с умом. Как вариант – предлагаем приобрести подходящий Вашему любимцу корм с запасом. Пачки объемом от 3 и более килограмм в большинстве случаев выходят выгоднее небольших упаковок. Тем, кто решает купить корм для собак в большом количестве мы предлагаем скидку. Дополнительный приятный момент заключается в том, что в случае оформления заказа на определенную сумму возможно бесплатная доставка в пределах МКАД. Рекомендуем периодически посещать на сайт. По договоренности с производителем и поставщиками мы периодически проводим серию скидах. В некоторых случаях они являются довольно существенными.

Может ли оригинальный корм для собак стоить дешево?

Ответ на вопрос зависит от конкретной продукции. Под «оригинальностью» понимается выпуск корма непосредственным производителем. Сам же по себе корм бывает разного класса: от начального уровня до супер премиум класса и холистиков. Не стоит забывать, что в цену заложена стоимость бренда, которая в каждом конкретном случае разная. Поэтому в некоторых случаях настоящий и вполне неплохой по составу и качеству корм может стоить действительно недорого по сравнению с премиальными аналогами. Единственный момент заключается в предосторожности относительно чрезвычайно дешевой цены на корм известных марок (Hills, Royal Canin и прочие). Если Вас настораживает этот момент, лучше отказаться от покупки такой продукции. В особенности если корм продается на развес из вскрытой упаковки. Запомните: брендированная продукция известных производителей продается исключительно в запаянных упаковках. Те, кто решают купить корм для собак на нашем сайте, в 100% случаев уверены в том, что это настоящий и качественный корм.

Очевидная выгода и удобный сервис в интернет-магазине 4zoo.by

Для того, чтобы купить корм для собак в Минске, совсем не обязательно посещать профильные магазины. У многих занятых людей банально не хватает на это времени. В то же время, ни в коем случае нельзя оставить питомца без еды. Интернет магазин 4zo.by предлагает оптимальное и максимально удобное решение – купить нужное количество корма дистанционно (через интернет). В спокойной обстановке выберите подходящий вариант, наш менеджер свяжется с Вами и проконсультирует по любому вопросу, а сам заказ привезут на дом. Выгодно, быстро, профессионально.