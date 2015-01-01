Перфорированные крепежи для строительных работ

Прочный перфорированный крепеж по доступной цене

Многие строительные работы не обходятся без перфорированного крепежа: это популярный способ сделать монтаж более быстрым и удобным! Традиционной сферой его применения является усиление прочности конструкций из дерева. Элементы легко соединяются между собой и устанавливаются на поверхность с помощью шурупов и саморезов – это очевидная экономия времени и сил. Монтажные, усиленные, соединительные, регулируемые, анкерные уголки и пластины, крепления для стропил, монтажные и тарные ленты – вот самые распространенные разновидности перфорированного крепежа.

Где применяется перфорированный крепеж?

Перфорируемый крепеж разновидности используется:

для соединения деревянных конструкций;

для усиления несущих деревянных конструкций;

для крепления древесины в бетоне;

для крепления балок перекрытия;

для монтажа стропильной системы;

при строительстве каркасных и деревянных домов;

для крепления, подвешивания, соединения конструктивных и неконструктивных элементов.

Перфорированный крепеж: 3 важных преимущества

Меньше лишнего!

При возведении сооружений из дерева перфорированный крепеж помогает избежать большого количества отходов: их становится на 25 процентов меньше!

Долговечные крепления

Производство перфорированного крепежа осуществляется из стали, которую впоследствии оцинковывают, чтобы уголки прослужили как минимум несколько десятков лет. Именно оцинкование помогает элементам избежать коррозии, поэтому эти элементы подходят как для внутренней, так и для внешней отделки.

Залог прочности

Купить перфорированный крепеж в Минске – значит гарантировать прочность возводимых сооружений!

Уголок – один из самых распространенных видов перфорированного крепежа

Уголок – это элемент, необходимый для фиксации элементов конструкции под углом. Активно применяется в строительстве из дерева: крепления бруса, стоек, балок, прогонов, возведении каркасных конструкций. Можно выделить крепежные уголки:

стандартные (узкие и широкие);

усиленные (при повышенной нагрузке);

анкерные;

равносторонние.

Купить перфорированный крепеж от производителя Domax в Минске

Правильный выбор производителя – залог долговечности конструкции, так как солидные международные фирмы обладают кредитом доверия и репутацией, поэтому не подведут. Например, польская компания Domax: ее изделия популярны по всему Европейскому союзу. 20 лет опыта, постоянные инновации, строгое соблюдение технологии и тесты качества – вот почему перфорированный крепеж Domax пользуется популярностью.

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