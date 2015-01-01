Только вам и каждому из стоит решать: верить в предсказания или нет. Ведь, как говорят, мысли материальны. И если ты веришь – то он сбудется, если нет – то и нет. Поэтому, когда вы думаете о будущем, когда вы его планируете – надейтесь только на себя! Но если вы хотите узнать что-то, то как узнать свое будущее - это уже выбор за вами.

С давних времен люди пытались заглянуть в свое будущее. Некоторые определяют судьбу по дате рождения, другие по линиям на руке. Одна моя знакомая иногда видит будущее во сне. Существует миллион способов, к которым можно прибегнуть, чтобы попытаться узнать предстоящие события.

Гадания бывают разные. На будущее, на прошлое, по конкретному запросу, ответ на один вопрос, личная жизнь, карьера.

Специалисты в этой области могут рассказать вам практически про любую сферу вашей жизни. Они могут использовать ваши личные данные (дата рождения, имя и фамилия, место рождения и так далее) или внешние признаки (руки, волосы, фотография).