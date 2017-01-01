Борьба за порядок в Астане продолжается

Одно из самых знаменитых мест Астаны – это магазин возле железнодорожного вокзала «Даулет». Его знают и местные жители, и гости города. Однако слава этого района вызвана вовсе не положительными характеристиками. Именно здесь можно встретить не один десяток девушек легкого поведения.

Схема работы

Сами по себе молодые женщины редко предлагают услуги. Чаще всего они работают в группе и их интересы, если можно это так называть, представляет один человек. Здесь таких называют «подгонщик».

В лице зазывалы чаще всего выступают женщины средних лет. Их можно определить по особому стилю одежды в зимнее время: теплые пальто, шапки, и обязательный атрибут – небольшая сумка. Но, как и в любом правиле, здесь есть исключения, поэтому встретить мужчину-подгонщика можно с такой же вероятностью.

Новости Казахстана сообщают, что проходя по этому району можно услышать не громкие, но достаточно отчетливые слова: «Девушка, девушка».

Некоторые представительницы «ночных бабочек» предпочитают работать сами. Их можно встретить в расположенных рядом гостиницах.

Полиция не останавливается в борьбе за чистый город

Во время одной из встреч начальника полицейской службы Астаны с жителями города прозвучал вопрос, о том, что делают сотрудники правоохранительных органов, чтобы очистить город от навязчивых девушек.

Начальник полиции ответил, что работа ведется регулярно. При этом признался, что ожидаемого результата на данный момент достигнуть все еще не удалось. Дело в том, что подобный бизнес быстро подстраивается под новые условия и находит лазейки для продолжения своего существования.

После очередного рейда по улицам города девушки на время исчезают, но потом появляются в других местах:

ул. Богенбай батыра;

ул. Бейбитшилик;

автомобильный транспорт;

квартиры.

Одна из мер пресечения неправомерных действий – учет. Всего за один рабочий день сотрудники органов выявили более десятка случаев назойливого приставания к прохожим. Это попрошайничество и проституция. Задержанные девушки были оформлены и поставлены на учет. Лица, задержанные не первый раз, попадают под административное наказание: арест на несколько суток.

Чаще всего в руки полицейских попадают не «жрицы любви», а подгонщики. Некоторые получают штраф, кто-то просто проводит пару часов в изоляторе. Но все они в итоге возвращаются на прежние места своей работы.

Пресс-служба местной полиции говорит о том, что меры по очистки привокзального района будут продолжаться. А вот успешно или нет завершаться подобные мероприятия покажет только время.