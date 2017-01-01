Депозиты (вклады) в ОАО «Белинвестбанк»

ОАО «Белинвестбанк» предлагает денежные депозиты, которые помогут вкладчикам заработать на временно «свободных» деньгах. Отдельные депозитные программы разработаны специалистами банка для физических и юридических лиц.
В целом депозиты (вклады) можно условно разделить на такие группы:
Возможны вклады в белорусских рублях и некоторых видах иностранных валют. Преимуществом Белинвестбанка является возможность дополнения стандартных условий и разработки специальных предложений индивидуально для клиентов. Банк готов увеличивать процентную ставку по депозитным предложениям при выполнении ряда условий. Например, длительном сроке вклада или внушительной сумме денег, доверенной банку.
На сайте Белинвестбанка представлено все разнообразие продуктов, доступных физическим лицам. Депозиты в Минске и других городах Республики Беларусь для физических лиц различаются валютами, сроками, суммами, процентами, возможностью довнесения и досрочного снятия, другими разнообразными условиями. Каждый продукт несет определенную выгоду для заинтересованного клиента. Действуют такие программы:
Также банк заинтересован в процветании экономики страны. По этой причине были созданы специальные вклады в Беларуси для юридических лиц на условиях, выгодных для малого и среднего бизнеса. Для размещения свободных средств юридическим лицам предлагаются такие виды договоров:
И для физических, и для юридических лиц периодически проводятся акции, по которым депозиты становятся еще более прибыльными. Денежные вклады под проценты на условиях Белинвестбанка выгодны для клиентов разнообразием предложений, возможностью выбрать наиболее подходящую программу, подробными консультациями и содействием по всем вопросам. Более подробную информацию по программам можно получить на сайте банка, в отделениях у консультантов или по номеру 146, актуальному для всей территории Республики Беларусь.