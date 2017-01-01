Депозиты (вклады) в ОАО «Белинвестбанк»

ОАО «Белинвестбанк» предлагает денежные депозиты, которые помогут вкладчикам заработать на временно «свободных» деньгах. Отдельные депозитные программы разработаны специалистами банка для физических и юридических лиц.

В целом депозиты (вклады) можно условно разделить на такие группы:

с возможностью пополнения вложенной суммы и без нее; с возможностью досрочного изъятия денег с депозита и без такой возможности; срочные и бессрочные.

Возможны вклады в белорусских рублях и некоторых видах иностранных валют. Преимуществом Белинвестбанка является возможность дополнения стандартных условий и разработки специальных предложений индивидуально для клиентов. Банк готов увеличивать процентную ставку по депозитным предложениям при выполнении ряда условий. Например, длительном сроке вклада или внушительной сумме денег, доверенной банку.

Разнообразие предложений для физических и юридических лиц

На сайте Белинвестбанка представлено все разнообразие продуктов, доступных физическим лицам. Депозиты в Минске и других городах Республики Беларусь для физических лиц различаются валютами, сроками, суммами, процентами, возможностью довнесения и досрочного снятия, другими разнообразными условиями. Каждый продукт несет определенную выгоду для заинтересованного клиента. Действуют такие программы:

Для вкладчиков, желающих поддержать национальную валюту: «Отличный плюс». Продукт с установленным сроком (3 месяца) и ежемесячным начислением процентов. Допускается довнесение средств и досрочное расторжение договора. «Пенсионный». Срочный (2 года), отзывной, с возможностью зачисления процентов несколькими способами. «Личный выбор». Срочный (на 1-3 года), безотзывной, есть возможность выбрать способ зачисления процентов. Срочный отзывной с правом востребования (на 3 года, без возможности дополнительного внесения денег). «Активный».Срочный (360 дней) с возможностью пополнения. Другие продукты, представленные на сайте банка.

Для клиентов, вкладывающих в валюте других стран: «Отличный плюс», «Личный выбор», «Активный» и другие, перечисленные на сайте (условия похожи на аналогичный вклад в белорусских рублях).



Также банк заинтересован в процветании экономики страны. По этой причине были созданы специальные вклады в Беларуси для юридических лиц на условиях, выгодных для малого и среднего бизнеса. Для размещения свободных средств юридическим лицам предлагаются такие виды договоров:

До востребования. Срочные отзывные и безотзывные продукты (несколько предложений). Условные безотзывные депозиты.

И для физических, и для юридических лиц периодически проводятся акции, по которым депозиты становятся еще более прибыльными. Денежные вклады под проценты на условиях Белинвестбанка выгодны для клиентов разнообразием предложений, возможностью выбрать наиболее подходящую программу, подробными консультациями и содействием по всем вопросам. Более подробную информацию по программам можно получить на сайте банка, в отделениях у консультантов или по номеру 146, актуальному для всей территории Республики Беларусь.