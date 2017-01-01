Что такое Северо-Западный округ России? Это административное образование, которое размещено территориально в северной и северо-западной частях нашей России. В данный округ входят такие области, как Волгоградская, Архангельская, Калининградская, Ленинская, Новгородская, псковская и Мурманская. Также сюда включены Ненецкий автономный округ, республики Карелия и Коми и Санкт-Петербург. На сайте szo.spr.ru вашему вниманию ю представлены карты, где вы можете наглядно увидеть территорию северо-западного федерального округа и его геополитические месторасположение, с каким государствами он граничит и другую полезную и актуальную информацию.