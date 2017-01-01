Школа робототехники для развития способностей ребенка

Айтиландия – это обучающие курсы по роботостроению, открывшие свои двери для детей от 5 до 14 лет. Наша школа робототехники использует различные педагогические методики и средства, чтобы наши ученики развивались всесторонне.

Кружок робототехники работает по такой программе:

Подготовка к конструированию роботов с 5 лет. Направлена на формирование базы понятий и является первой ступенью в постижении столь важной науки.

Обучение работе в программной среде Lego MinstormsEV3. Она помогает «учить» робота исполнению различных команд. Воспитывает в ребенке внимательность, умение продумывать все до мелочей, грамотно дополнять и корректировать, легко находить ошибки и устранять их.

Обучение математическим основам. Это является базой развития логического мышления, умения выстраивать алгоритмы и использовать различные методы для решения задач.

На базе теоретических знаний проводится практическое обучение. Это развивает мелкую моторику, усидчивость, умение сосредотачивать внимание, умение устанавливать связи между теорией и реальными задачами.

Обучение на курсах http://itlandia.by/ включает программирование для детей на Scratch, Java, используемых сейчас в IT-индустрии и актуальных в дальнейшем.

Обучение проходит в специальных лабораториях, что дает возможность вашим детками почувствовать себя в роли настоящего разработчика. Это способствует дальнейшей профориентации, а также учит правильно вести себя в коллективе, сотрудничать и презентовать свою работу.

Робототехника для развития логического мышления у детей

Занятия по робототехнике и LEGO для школьников носят преимущественно технический характер и помогают развивать логическое мышление. В свою очередь это развивает дедуктивное и индуктивное логическое мышление. Комплексный подход обучает составлению стратегии, составлению планов, созданию различных структур и алгоритмов.

Умение программировать робота несет под собой умение рассматривать систему в целом и в деталях, переходить от сложного к простому и наоборот.

Навыки самопрезентации и сотрудничества

Курсы робототехники для детей учат взаимодействию с другими учениками и преподавателями на уровне сотрудничества. Способность устанавливать взаимопонимание с другими, объяснять свою позицию, показывать преимущества своих идей и обмениваться наработками на взаимовыгодных условиях – всему этому в ходе обучения учит школа робототехники для детей в Минске.

Итогом обучения является полноценный запрограммированный робот, которого необходимо презентовать. Ученики должны рассказать о своем роботе, этапах его создания, показать, какими умениями он наделен и какова его практическая ценность. Умение самопрезентации станет трамплином в будущее, где часто нужно показывать себя и свои способности, доказывать свой профессионализм для достижения желаемых целей и профессионального роста.

Видео: Робототехника для детей