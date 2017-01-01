Школа робототехники для развития способностей ребенка

Айтиландия – это обучающие курсы по роботостроению, открывшие свои двери для детей от 5 до 14 лет. Наша школа робототехники использует различные педагогические методики и средства, чтобы наши ученики развивались всесторонне.
Кружок робототехники работает по такой программе:
Обучение проходит в специальных лабораториях, что дает возможность вашим детками почувствовать себя в роли настоящего разработчика. Это способствует дальнейшей профориентации, а также учит правильно вести себя в коллективе, сотрудничать и презентовать свою работу.
Занятия по робототехнике и LEGO для школьников носят преимущественно технический характер и помогают развивать логическое мышление. В свою очередь это развивает дедуктивное и индуктивное логическое мышление. Комплексный подход обучает составлению стратегии, составлению планов, созданию различных структур и алгоритмов.
Умение программировать робота несет под собой умение рассматривать систему в целом и в деталях, переходить от сложного к простому и наоборот.
Курсы робототехники для детей учат взаимодействию с другими учениками и преподавателями на уровне сотрудничества. Способность устанавливать взаимопонимание с другими, объяснять свою позицию, показывать преимущества своих идей и обмениваться наработками на взаимовыгодных условиях – всему этому в ходе обучения учит школа робототехники для детей в Минске.
Итогом обучения является полноценный запрограммированный робот, которого необходимо презентовать. Ученики должны рассказать о своем роботе, этапах его создания, показать, какими умениями он наделен и какова его практическая ценность. Умение самопрезентации станет трамплином в будущее, где часто нужно показывать себя и свои способности, доказывать свой профессионализм для достижения желаемых целей и профессионального роста.
Видео: Робототехника для детей