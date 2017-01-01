Каждая начинающая компания, небольшая организация, а также те, кто собирается только-только оформлять свое ООО, должны сделать несколько обязательных шагов: открыть расчетный счет, а также предоставить свой юридический адрес. И если с первым, в принципе, все просто и понятно, то вот с юридическими адресами, по каким-либо причинам, возникают проблемы. То кто-то не может найти подходящий офис, кто-то не может просто предоставить адрес, или кому-то не подходит адрес. Но сейчас и это уже не проблема! Юридические адреса в Юрадрес-центр – это предоставление немассовых юридических адресов в Москве, а также помощь в регистрации ООО. Данная компания уже зарекомендовала себя – заказчиками Юрадрес-центр являются не только действующие организации, но и только начинающие и оформляющие документы компании. Также, к компании Юрадрес-центр обращаются и те копании, которые хотели бы сменить юридический адрес. Юридические адреса от Юрадрес-центр подбираются очень тщательно: проверка и подбор владельца помещения, которое может быть снова записано в ЕГРЮЛ, если предприятие сменит свой юридический адрес. А вот начинающим компаниям Юрадрес-центр оказывает помощь в регистрации: и оформление, и регистрация юридического адреса. В любом из этих случаев, каждый клиент остаётся доволен и с действующим юридическим адресом.