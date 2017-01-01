Необычные дизайны детских комнат для мальчиков и девочек

Обустройство детской — ответственное, и вместе с тем интересное занятие. Особенно если вы решили не идти на поводу у традиций, а создать для детской необычный дизайн, который радовал бы вашего ребенка каждый день.

Стены и потолки

Потолок для детской не обязательно делать стандартного белого цвета. Можно поэкспериментировать и расписать его, нарисовав облачное небо либо украсив интересным узором.

Для стен подойдут обои или фотообои с любимыми вашим ребенком мотивами. Для мальчиков — космос, автомобили, супергерои, а для девочек — принцессы, цветы, сладости. Конечно, с возрастом предпочтения вашего ребенка могут поменяться, но заменить фотообои не составит особого труда.

Отличным решением станет стена, на которой можно рисовать: закрепите на уровне глаз ребенка грифельную доску, чтобы ваш маленький художник смог создавать собственные шедевры без вреда для интерьера.

Оригинальные и практичные детали для детских

Не каждый родитель готов купить для мальчика кровать в виде ракеты, а для девочки — в виде кареты. К тому же такие предметы интерьера очень непрактичны, ведь дети быстро растут, а значит, скоро их придется менять. Лучше придать необычность интерьеру более доступными и функциональными деталями:

люстрами;

коврами;

аксессуарами.

Кроме обычной потолочной люстры следует дополнить интерьер торшерами и светильниками. Для детей можно найти веселые осветительные приборы в виде зверушек и героев мультиков и т. д. Для мальчиков подойдут спортивные и приключенческие мотивы, для девочек — цветочные, сказочные.

В качестве ярких акцентов стоит использовать оригинальные коврики, которые удачно дополнят игровую зону. Но следует следить за тем, чтобы по цвету они сочетались с остальными элементами интерьера. Коврик может быть с сюжетной картинкой или в виде героя из любимого мультфильма ребенка. Коврик будет выполнять не только декоративную, но и практическую функцию: он станет любимым местом для игр малыша.

В качестве аксессуаров можно использовать подушки, игрушки и т. д.

Мебель для детской

Предметы мебели для детской должны быть не просто красивыми и оригинальными, но в первую очередь практичными, качественными и функциональными. Не обязательно тратить большие суммы на дизайнерскую мебель, она может быть и абсолютно простой. Превратить обычную мебель в стильную можно с помощью фотопечати или наклеек.

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Справятся дизайнеры студии и с таким сложным проектом, как, например, дизайн детской комнаты для двух мальчиков.

И помните, что главное при обустройстве детской — согласовать ее дизайн с будущим владельцем. Только в этом случае получится необычная, но комфортная и уютная детская.