VPS от REG-RU – сделайте правильный выбор!

Сейчас, во втором десятилетии XXI века доступ в сеть Интернет и техника(например, компьютер или смартфон ) есть практически у каждого человека. И нужно признать, что с каждым годом данные технологии занимают все более значительное место в жизни людей, делая её комфортнее и эффективнее. Так это выглядит со стороны пользователя.

Со стороны разработчиков все несколько сложнее. Обслуживание пользователей требует использования все больших мощностей с каждым годом, а количество пользователей неуклонно растет. И достаточно быстро примитивный хостинг перестает справляться с такими нагрузками. Тогда на помощь приходит технология VPS.

Она совмещает в себе все лучшее от выделенного сервера и виртуального хостинга: полноценную среду операционной системы без признаков виртуализации, и низкую конечную стоимость. На данный момент VPS от рег-ру это наиболее качественное решение для размещения даже достаточно серьезно нагруженных проектов. Но для использования всех преимуществ технологии, необходимо выбрать оптимальный тариф, отталкиваясь от Ваших целей.

Первое на что необходимо обратить внимание – технология виртуализации вашего будущего VPS. На данный момент наиболее популярны две технологии:

OpenVZ – осуществляет виртуализацию на уровне ОС физического сервера, используя её ядро.

XEN – заменяет собой ОС сервера, перенося её в виртуальную среду. Главное преимущество – у системы VPS свое собственное, независимое ядро.

Есть еще несколько технологий, однако они значительно менее популярны по разным причинам, и не будут рассмотрены в данном материале.

Если у Вас нет необходимости производить какие-либо действия с ядром ОС VPS, то использование OpenVZ станет наиболее оптимальным и разумным решением для абсолютного большинства проектов в интернете. Помимо прочего, сервера на OpenVZ еще и выигрывают в стоимости у серверов аналогичной мощности, использующих технологию XEN.

Определившись с технологией, необходимо правильно выбрать конфигурацию – так, что бы ресурсов хватало на все задачи, но при этом не было переплаты за то, что использоваться не будет.

Дать универсальный совет достаточно сложно из-за невероятного разнообразия задач, для которых может покупаться VPS.

Однако не рекомендуется покупать сервера с очень маленьким объемом ОЗУ и медленными жесткими дисками – проекты с большой нагрузкой такой сервер просто не выдержит.

Если Вы сами затрудняетесь в выборе оптимального тарифа, просто обратитесь в службу поддержки, и профессионалы в данной области подберут для Вас лучший вариант!