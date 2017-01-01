Особенности стеклянных шторок для ванн

Если вам не по душе тканевые шторки для ванной, обратите внимание на возможность приобрести стеклянные аксессуары этого вида. речь идет о специальных секциях, которые помогают надежно оградить помещение от разбрызгивания воды. Выбрать подходящий вариант сегодня можно без труда, так как производители предлагают модели, различные по конфигурации. Отталкиваться необходимо от размеров конкретной ванны и ее формы (криволинейная, угловая, традиционная).





Особенности и материалы производства



Посетив интернет магазин сантехники, вы сможете приобрести распашные или раздвижные шторы для ванной. У изделий может быть как одна, так и несколько секций. Как правило, изделиями оборудуется только одна фронтальная сторона сантехнического устройства.



Для производства стильных аксессуаров используется самое прочное закаленное стекло. Вы можете быть уверены в том, что оно обладает высокой степенью устойчивости к механическим ударам и другим повреждениям. Эксплуатация стеклянных шторок абсолютно безопасная. Если материал все-таки удастся пробить, то он не будет рассыпаться на осколки, а останется висеть на специальной защитной пленке. Округлые кромки также не смогут нанести вред.

Стеклянные шторы можно крепить на металлический профиль или на безрамные крепления. Второй вариант выглядит эстетичнее и дает возможность сэкономить пространство – отличное решение для маленьких комнат.





Преимущества и сильные стороны



Раздвижные и распашные шторы из стекла могут стать лучшим украшением помещения. Они могут иметь тонированную матовую поверхность или продаваться с оригинальной росписью. В числе преимуществ перед аналогами из ПВХ и других материалов можно выделить:



• Современный и стильный дизайн, разнообразие возможных решений;



• Легкость в уходе. Мыть стекло можно обычной мыльной водой;



• Гигиеничность. На материале не будут накапливаться опасные микроорганизмы, не образуется ни плесень, ни грибок.



Справедливости ради отметим, что есть у стекла и свои минусы. Этот материал обладает более высокой стоимостью и большим весом. Однако учтите, что на протяжении многих лет стеклянный аксессуар будет сохранять свою красоту. Тогда как обычную пластиковую или тканевую штору вам придется выбросить гораздо раньше. Переплата полностью окупит себя высокими декоративными характеристиками изделий и его длительным сроком службы. Отметим также, что стекло не может помутнеть, так как пластик. Это отличное и выгодное во всех отношениях решение, которое особенно удачно будет смотреться в современном интерьере ванной комнаты.