Обзор смартфона Meizu M5 Mini

С чего начинается покупка смартфона? Конечно же, с рассмотрения его технических характеристик. Давайте разберёмся, какими же особенностями отличается аппарат M5 Mini, если вы уже заинтересованы в его приобретении!

Это устройство – абсолютный аналог M3s Мini на территории РФ, претерпевшее минимальные изменения.

Дизайнерское решение

Если сравнить аппарат с другими гаджетами компании, заметить разницу будет трудно. Скруглённые формы прямоугольного корпуса, стандартное размещение отверстий и клавиш. Хотя, для тех, кто не любит перемены – это оптимальный вариант.

Защитные чехлы 2017 года на Мейзу М5 Мини уже поступили в продажу

Аппарат сделан в стеклянном корпусе, который в принципе ударостойкий и прочный. Края стекла закруглены, т.е. эффект 2,5D. Задняя панель пластиковая: глянцевая или матовая в зависимости от расцветки. Чтобы на девайсе не появлялись трещины, вмятины и сколов, царапины + другие дефекты, стоит подобрать качественный чехол для Meizu M5. Формат и материал незначителен, выбирайте то, что подходит именно вам. Для экранной безопасности на все 100 подходит калёное стекло и полимерная плёнка.

Габариты: маленький или большой аппарат?

Девайс по размерам стандартный: 147.2Х72Х8 мм, весит устройство 138г. Большой или маленький, компактный или массивный – решайте сами. Так как у каждого свои представления о комфорте работы. В целом, показали размеров стандартные.

Звучит как птичья трель

У смартфона отличное звучание. Голосовой динамик работает исправно, громко. Присутствуют средние ноты звука с высокими частотами + прорисованы басы. Собеседника слышно просто отлично – так же, как и на дорогих устройствах. Все датчики работают исправно: приближения/отдаления, освещения, уведомлений.

Камера

У устройства по стандарту 2 модуля камеры: основная на 13 МП (+ фазовый фокус), а также фронтальная на 5 МП. Есть сдвоенная вспышка с возможностью выбора холодного или тёплого света. Есть ручная и автоматическая регулировка настроек. Кадры выходят относительно неплохие при хорошем освещении, с наступлении сумерек всё становится куда хуже.

Самое главное – экран

Аппарат получил дисплей на 5,2 дюйма. На него нанесено качественное покрытие анти-блик. Можно использовать и экранный протектор, если особенности дисплея вас не удовлетворили. У дисплея HD разрешение, а это 720х1280 точек с плотностью 282 пикселя на дюйм. IPS-матрица не обладает воздушной прослойкой. Максимальные углы обзора гарантируют чёткое отображение картинки.

Рабочая автономность девайса

Смартфон оснащён несъёмной батареей на 3070 мАч. При фото-съёмке он работает около 5 часов, во время игровой деятельности – 9 часов. В среднем, при стандартной нагрузке аппарат протянет 13 часов, в режиме экономии заряда – сутки. Функция быстрой зарядки отсутствует.

Память смартфона

У девайса 2 модификации, доступные для пользователя – с 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной, либо с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. У обоих вариантов поддерживается использование карт памяти формата MicroSD объёмом до 128 Гб. Всё упирается в финансовые возможности и запросы пользователя.

Производительность мини-устройства

Чипсетом MediaTek MT675 оборудован данный девайс, он получил 8 ядер. За отображения графики ответственный чип ARM Mali-T860 с поддержкой OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.2 и DirectX 11.1. При большой нагрузке на процесс происходит несущественный нагрев. Аппарат работает быстро, без тормозов и лагов. Использована ОС Google Android 6.0.

Думайте сами, подходит ли вам этот девайс, либо нет. Тем, кто хочет сделать такое приобретение: ценник варьируется в пределах 11 – 13 тысячи рублей, а это дешевле, чем подобный M3s!