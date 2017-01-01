Бюджетный отдых в Болгарии - какому курорту отдать предпочтение

Где отдохнуть с небольшим бюджетом?



Отпуск уже скоро, но средства ограничены, и позволить себе поездку в далекое южное государство, затруднительно. Казалось бы, провести одну или две недели придется дома, либо на курортах родного государства. Но, альтернатива такому времяпрепровождению, даже с небольшим бюджетом, есть. Следует отправиться в Болгарию - страну, которую отделяет от нашего государства лишь Черное море. Понравится отдых в Болгарии как подросткам, так зрелым людям и пенсионерам. Последние являются завсегдатаями санаториев страны.



Не забываем о визе



Преградой на пути посещения Болгарии является Шенгенская виза. С тех пор, как Болгария стала полноценным членом Евросоюза, оказаться не ее территории, даже с целью туризма без въездного документа, невозможно. На оформление визы придется потратить от 3 до 10 дней. Учитывать этот срок и приобретать тур с вылетом, намеченным через пару недель. Такого промежутка времени гарантированно хватит на то, чтобы получить въездной документ.



На каком курорте провести свой отпуск



На территории Болгарии есть несколько курортов, которые были облюбованы нашими соотечественниками и туристами с европейских государств. На выбор следующие курорты:



- Балчик. Небольшой городок живет лишь за счет туристов. Именно поэтому вся инфраструктура всецело заточена под гостей государства. В Балчике достаточно спокойно и мало развлечений. Проживать тут можно как в отеле, либо в частном доме или в вилле, который любезно сдадут местные жители на любой срок;



- Золотые пески. Рядом с этим курортом расположена Варна, где есть масса магазинов и торговых центров. В целом Золотые пески ориентированы на молодежь, ведь ночная жизнь тут по-особенному бурная, а количество клубов и дискотек больше, чем в каком-либо ином городе Болгарии. Отдых здесь оценят и семьи с детьми. Специально для них на территории курорта работает аквапарк и дельфинарий, а также есть несколько живописных парков;



- Албена. По размерам этот курорт занимает первое место. Именно в Албене можно встретить отели, где есть тип проживания "все включено". Цены на жилье и товары здесь незначительно выше, чем в других местах. Это стоит предусмотреть, решив посетить именно Албену;



- Елените. Если туристов совершенно не интересуют достопримечательности, а лишь Черное море с его побережьем, то посетить Елените. Курорт обладает небольшими размерами и тем самым является одним из уютных мест для пребывания в стране.



Пляжный сезон в Болгарии начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. Высокий сезон приходится на июль и август.