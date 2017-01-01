От чего зависит конечная стоимость дверей?

Покупателей, которые хотят приобрести металлические двери, очень часто интересует вопрос: из чего складывается конечная цена на товар? И это не праздное любопытство, экономическая составляющая здесь важна. Приобрести в нашем интернет-магазине металлическую дверь по оптимальной стоимости и в хорошем качестве сегодня вполне возможно. Но все же стоит понимать, что разговор здесь идет о продукции эконом-сегмента, то есть рассчитывать на высочайшее качество не приходится, за исключением акционных товаров.

Стоимость дверной конструкции формируется из нескольких основных факторов:

толщина металлического листа, используемого для дверного полотна;

наличие ребер жесткости;

разновидность отделки;

комплектующие, доборы и фурнитура.

А еще стоит добавить, что при изготовлении полотен данного сегмента не используются какие-либо сложные декоративные элементы, такие как кованые элементы или узоры.

Сейчас вполне возможно недорого приобрести дверь с хорошими качественными показателями и конструктивными особенностями в лаконичном исполнении.

Выбор товара велик

В настоящее время существует множество компаний, специализирующихся на продаже и установке различных видов дверных металлических конструкций. Их огромный ассортимент рассчитан на весьма широкий ценовой диапазон. А еще весьма разнообразны здесь материалы изготовления, фурнитура, различные элементы комплектации, размеры и цветовая гамма. В нашем же интернет-магазине вы сможете приобрести качественные металлические двери без лишних наценок и с доставкой в удобное для вас время.

При относительно невысокой стоимости двери эконом-сегмента обладают всеми необходимыми параметрами: эстетичностью, прочностью, экологичностью, функциональностью.

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Входные двери от надежного поставщика

Наша компания специализируется на продаже различных видов дверей и комплектующих к ним по оптимальным ценам.

Также, у нас вы можете заказать предварительный замер проема и установку конструкции.

Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие вас вопросы и проконсультируют о комплектации и стоимости конкретной модели.

Наши металлические двери в Минске представлены в различных вариантах. У нас в интернет-магазине вы всегда сможете выбрать наиболее подходящую вам модель по размеру, комплектации и стоимости.

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