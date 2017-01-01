Новости мира культуры http://md-eksperiment.org

Почему-то многие думают, что современное поколение совсем не любит искусство. Но ведь это на самом деле не так. Да, конечно, не каждый афиширует что ходит по театрам, различным концертам – сейчас так практически никто не делает, но это не значит, что туда никто не ходит. И если заглянуть в афишу, то всегда можно увидеть массу концертов и различных мероприятий, на которые ходят! Тут http://md-eksperiment.org вы можете увидеть и прочитать новости мира культуры, свежие новости музыки, здоровья, науки, информационных технологий и других культурных новостей. И если есть такие новости, то значит не все потеряно и действительно, на такие мероприятия ходят! И ходят не только люди более старшего поколения, но и современная молодежь. Просто об этом как-то никто не задумывался. Современная культура, конечно, уже давно не такая как была «в те времена». Сегодня каждый готов с помощью любого искусства передать не только просто чувства, но и выразить свой протест, подать крик о помощи, а также выразить свое мнение – это и есть современное искусство. На сайте можно увидеть, насколько каждый пытается выразить себя и свою жизнь – кто-то поет, кто-то рисует, а кто-то просто живет и творит не ради славы, а ради того, чтобы быть услышанным и что-то изменить не только в своей жизни, но и в жизни современного общества.