Как и где провести майские праздники? Конечно в бане! Читайте тут!

До майских праздников остались считанные дни. После этого россияне смогут себе позволить небольшую роскошь в виде отдыха.

В этом месяце россияне смогу отдыхать целую неделю. Сначала их ожидает три выходных подряд с 29 апреля по 1 мая 2017 года. А через несколько дней — ещё 4 выходных с 6 по 9 мая.

А это значит, что россияне смогут восстановить силы и отдохнуть как душой, так и телом. В эти праздники в Москву ожидает насыщенная культурная программа. Музыкальные фестивали, зажигательные шоу и концертные программы пройдут практически во всех парках города.

Однако обо всём по подробнее. С 28 апреля по 7 мая в столица стартует масштабный фестиваль «Московская весна». Он открывает целую череду культурных мероприятий. В рамках этого фестиваля состоится музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» и ярмарка. Фестиваль будет проходить на разных площадках города. В каждой локации будут организованы свои развлечения, соревнования и мастер-классы.

Парк имени Горького 1 мая превратится в масштабную цирковую арену. В парке состоится «Парад игр». Шествие проследует до Пушкинской набережной. В акции примут участие легкоатлеты. Посетители смогут увидеть цирковое шоу «Время вперёд», научиться жонглировать, делать театральный грим и другим секретам из арсенала работников цирка.

В парке Сокольники пройдёт весенний фестиваль «Первомай Sound». Со сцены прозвучат песни таких исполнителей, как Modjo, «Маша и Медведи», Kreс и других. Ещё один фестиваль состоится в парке Садовники». В его рамках выступят российские коллективы. Изюминку фестивалю добавляет то, что парке состоятся занятия йогой. Третий фестиваль состоится в парке Muzeon.

В саду «Эрмитаж» состоится день кино. Участники российского кинематографа проведут серию мастер-классов для детей и взрослых. У посетителей будет возможность окунуться в атмосферу кино.Парк «Победы» перенесёт своих посетителей в середину XX века. Со сцены прозвучат композиции популярных зарубежных исполнителей того времени. В парке Фили выступят уличные мимы. После прогулок по Москве, можно уединиться в уютном гостиничном номере отеля Таёжный, или отправиться с друзьями на шашлыки в баню комплекса «Таёжный», который расположен как раз рядом с парком Фили. У нас вы найдете настоящую русскую баню, хамам, а для вкусных шашлыков мы предоставим вам мангал! Отличные праздники гарантированы!