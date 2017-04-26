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Мобильные туалеты от «ЭкоГрупп»

Предприятие «ЭкоГрупп» – известный производитель, основной сферой деятельности которого являются конструирование и выпуск туалетных кабин, отличающихся абсолютной мобильностью. Подобные приспособления позволяют избежать потребности в проведении инженерных коммуникаций, что особенно актуально для объектов временного типа.

К числу таковых относятся строительные площадки, сезонные дачи, места добычи полезных ископаемых и т.д. Кроме того, туалетные кабины являются неотъемлемой составляющей оснащения территорий проведения массовых мероприятий в парках, на площадях, стадионах и прочих открытых территориях, где нет стационарных туалетов или наблюдается нехватка таковых.

Производство туалетных кабин

Разнообразие продукции, созданной на основании высокотехнологичных методик

Производитель «ЭкоГрупп» выпускает мобильные кабины, созданные из высокотехнологичного сырья, – упрочненного пластика, отличающегося высоким уровнем экологической безопасности и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Качество изделий является безупречным благодаря тщательному контролю, который осуществляется на всех производственных этапах.

Производство туалетных кабин является экономически выгодным, что позволяет предприятию получать стабильные высокие доходы, а пользователям – качественную многофункциональную продукцию по доступной стоимости. В целом все товары компании условно классифицируются на три группы:

  1. модели экономкласса – идеальное решение для частного дачного участка;
  2. кабины стандартного типа – отлично вписываются на дачах, на строительных площадках;
  3. товары люксовой категории – универсальные биотуалеты, способные решить любые задачи, и справиться с интенсивным потоком посетителей, что делает их применение целесообразным в зонах большого скопления людей (на праздниках, спортивных соревнованиях, концертах).

Стоит отметить, что мобильные туалеты в формате кабин компания выпускает под брендом EcoGR. Последний получил весьма широкую известность не только в родных краях, но и за рубежом.

Производство туалетных кабин

Особенности мобильных биотуалетов

Передвижные кабины определенных габаритов являются удобными не только для справления естественных нужд. Они обеспечивают высокий уровень гигиеничности. Это достигается благодаря дополнительной комплектации. При надобности производитель оснащает биотуалеты:

  • умывальником, способным автономно подавать воду;
  • приспособлением для жидкого мыла;
  • крючками и крепежами для размещения полотенец и туалетной бумаги;
  • небольшими зеркалами и прочим.

ООО «ЭкоГрупп» г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, под.3, офис 270, бизнес-центр "Контакт". Тел. +7-495-506-06-73.


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