Мобильные туалеты от «ЭкоГрупп»

Предприятие «ЭкоГрупп» – известный производитель, основной сферой деятельности которого являются конструирование и выпуск туалетных кабин, отличающихся абсолютной мобильностью. Подобные приспособления позволяют избежать потребности в проведении инженерных коммуникаций, что особенно актуально для объектов временного типа.

К числу таковых относятся строительные площадки, сезонные дачи, места добычи полезных ископаемых и т.д. Кроме того, туалетные кабины являются неотъемлемой составляющей оснащения территорий проведения массовых мероприятий в парках, на площадях, стадионах и прочих открытых территориях, где нет стационарных туалетов или наблюдается нехватка таковых.

Разнообразие продукции, созданной на основании высокотехнологичных методик

Производитель «ЭкоГрупп» выпускает мобильные кабины, созданные из высокотехнологичного сырья, – упрочненного пластика, отличающегося высоким уровнем экологической безопасности и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Качество изделий является безупречным благодаря тщательному контролю, который осуществляется на всех производственных этапах.

Производство туалетных кабин является экономически выгодным, что позволяет предприятию получать стабильные высокие доходы, а пользователям – качественную многофункциональную продукцию по доступной стоимости. В целом все товары компании условно классифицируются на три группы:

модели экономкласса – идеальное решение для частного дачного участка; кабины стандартного типа – отлично вписываются на дачах, на строительных площадках; товары люксовой категории – универсальные биотуалеты, способные решить любые задачи, и справиться с интенсивным потоком посетителей, что делает их применение целесообразным в зонах большого скопления людей (на праздниках, спортивных соревнованиях, концертах).

Стоит отметить, что мобильные туалеты в формате кабин компания выпускает под брендом EcoGR. Последний получил весьма широкую известность не только в родных краях, но и за рубежом.

Особенности мобильных биотуалетов

Передвижные кабины определенных габаритов являются удобными не только для справления естественных нужд. Они обеспечивают высокий уровень гигиеничности. Это достигается благодаря дополнительной комплектации. При надобности производитель оснащает биотуалеты:

умывальником, способным автономно подавать воду;

приспособлением для жидкого мыла;

крючками и крепежами для размещения полотенец и туалетной бумаги;

небольшими зеркалами и прочим.

ООО «ЭкоГрупп» г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, под.3, офис 270, бизнес-центр "Контакт". Тел. +7-495-506-06-73.