Вязкость нефти и нефтепродуктов: что это и как провести лабораторный контроль?

Вязкость – это одна из важных характеристик нефтепродуктов, которая описывает способность вещества сопротивляться перемещению его частиц при движении или величину внутреннего трения. На практике это свойство оказывает сильное влияние на прокачиваемость по трубам и топливным системам. Регламентирует исследования по этому показателю ГОСТ, посвященный вязкости нефтепродуктов, старое название которого − ГОСТ 33-82, новое − ГОСТ 33-2000.

На какие показатели проверяются нефтепродукты?

Определение кинематической вязкости нефтепродуктов

Описывает текучесть масел при нормальной и повышенной температуре. Определение кинематической вязкости нефтепродуктов часто проводят у смазочных масел. Измеряется в сантистоксах (сСт).

Исследование динамической вязкости

Описывает внутреннее трение, прокачку, несущую способность, также ее называют сопротивление истечению, измеряется в Па·с, рассчитывается кинематической.

Индекс вязкости

Выражает изменения в вязкости при температурных скачках (Т 1 =40 °C; Т 2 =100 °C). Чем выше показатель, тем меньше вещество зависит от температуры.

Какие вещества исследуются?

На нефтеперерабатывающих заводах и базах эту характеристику определяют для авиационного и осветительного керосина, дизтоплива, автомобильного, печного и судового топлива и др.

Как проводится исследование: методы определения вязкости нефтепродуктов

Термостат А2 – прибор для определения вязкости нефтепродуктов

Пробу тестируют с помощью калиброванного стеклянного вискозиметра: исследователи измеряют время истечения заданного объема вещества при стабильной температуре под влиянием силы тяжести. Засеченное время умножают на показатель «постоянная вискозиметра», таким образом получая кинематическую вязкость.

Как добиться точности результата?

На заводах и нефтебазах специалисты всегда придерживаются нормативных документов, чтобы показатели исследований были максимально точными. Также немаловажным является качество оборудования для нефтехимической промышленности: оно должно давать точные показатели и работать строго по нормативам ГОСТ.

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