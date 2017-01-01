Отлично провести вечер перед компьютером за очередной игрой? Легко! Скачать Ведьмак 3 и модно начинать! Ведьмак 3 Дикая Охота – это очередная игра в жанре RPG созданная в 2015 году. В основу игры лег одноименный роман «Ведьмак» автора Анджея Сапковского. Вы можете скачать игру прямо сейчас и принять участие в невероятных приключениях: попасть в историческую Европу, где главный герой является охотником на самых необычных существ. Ведьмак 3 является продолжением таких игр как Ведьмак 2 Убийца королей, и Ведьмак.