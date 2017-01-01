Слесарные верстаки и другая производственная мебель: купить в компании «Юнона»

Изготовление и реализация производственной металлической мебели является главным направлением деятельности компании «Юнона» уже свыше десяти лет. Тележки и тумбы, столярные верстаки и стеллажи, сейфы и шкафы имеют сертификаты качества и соответствия требованиям ГОСТ. Изготовление производственных конструкций осуществляется на передовом оборудовании с использованием ручного труда квалифицированных мастеров.

Качество продукции и отличная репутация — залог успешного развития компании

Надежная производственная мебель от компании «Юнона» из листового стального металлопроката выгодно отличается прочностью и долговечностью. Каркас каждого изделия покрывается специальным красящим составом для защиты от коррозии и продления срока службы.

Все элементы меблировки выполнены в эргономичном и лаконичном дизайне. Удобная и функциональная мебель легко монтируется и доставляется по указанным адресам в прочной транспортировочной упаковке для сохранения целостности. Самые притязательные заказчики смогут подобрать продукцию в среднем, высоком или бюджетном ценовом сегменте.

Слесарные верстаки: виды и конструктивные особенности

Для полноценной слесарной обработки материала (опиливания, резки, пайки, сверления деталей) применяются специальные верстаки. Они используются на транспортных предприятиях, в гаражах, производственных цехах. Современные модели представляют собой столы с металлическими каркасами из уголков или труб. Для формирования столешницы специалисты используют древесные доски, которые обиваются листовым железом.

Некоторые металлические верстаки для слесарного мастерства оборудуются небольшими ящиками с ячейками и отдельными полками для удобства хранения нужных деталей. Стальные модели классифицируются на следующие группы:

однотумбовые и двухтумбовые;

усиленные;

мобильные (переносные);

без столешниц или тумб.

Качественные усиленные слесарные верстаки здесь можно купить по оптимальной цене. У заказчика есть возможность выбрать индивидуальные размеры будущего оборудования. Все модели покрываются листовым металлом, слой которого достигает пяти-десяти миллиметров, комплектуются столешницами. Элементы конструкций держатся на болтовых соединениях. Сверху верстаки слесарного назначения покрывают порошковой краской, сохраняющей их эстетический вид надолго.