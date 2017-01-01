Привлечение в бизнесе заемных средств

Осуществление предпринимательской деятельности – прекрасная альтернатива для тех, кто хочет заниматься любимым делом, создавая собственный продукт или услугу. Ведение бизнеса предусматривает ответственность, педантичность и профессионализм. Не важно, какая сфера деятельности, в любом случае важна уверенность и ответственность. Репутация приходит с годами, подрядчики профессионалы также приходят в команду не сразу. А бизнес всегда нужно держать на уровне конкурентоспособности, для этого существуют другие предприятия, которые могут помочь в части инвестиций в предприятие. Существуют следующие виды заемных средств:

лизинг и кредит;

факторинг;

франчайзинг;

капитал займа (займ).

Для начала стоит понимать, что заемный капитал – поступивший на счет для временного пользования, но с обязательным возвратом. Чаще всего этот капитал состоит из кредитов, которые делятся на два вида: коммерческие и банковские. Однако, заемные средства не всегда могут быть возвращены прямым путем.

К примеру, в сфере киноиндустрии, средства реализуются в рекламную деятельность. Достаточно часто выпускается художественное кино, которое транслируется на телевидении или же в кинотеатрах, некоторые произведения продаются или экспортируются в другие страны. Таким образом, заемщики дают деньги не для возврата, а для вложения их в качественную рекламу себя или своего продукта, услуги.

Кредит и его сущность.

Что касается кредита, то он является основным источником привлечения заемного капитала. Кредит – сделка между полноправными партнерами, один из которых является принимающим ссуду на определенное количество времени с обязательством ее возвращения.

Стоит также отметить, что кредитная форма возникла не в современном мире, она появилась еще во время упадка общин, и производилась в форме передачи животных или растительности. Первоначальными формами кредита было ростовщичество, где процент был огромным, но после прихода капитализма все изменилось. В узком смысле кредит – ссуда. Источником кредита могут быть внутренние ресурсы, например, амортизационный фонд.

Коммерческий кредит выдается негосударственными продавцами предприятиями.

Лизинг и его сущность.

Лизинг в Беларуси по определению является не стандартным заёмом, ибо в лизинг можно взять фонд за определенную плату. Существуют следующие виды лизинга:

оперативный – краткосрочный, где вся ответственность на том, кто выдает фонд в лизинг;

финансовый – долгосрочный, где вся ответственность и эксплуатация лежит на пользователе. Есть право на выкуп и приобретение фондов.

Основные достоинства заключаются в следующем:

возможность выкупа, приобретения, модернизации фондов, даже без средств;

только арендная плата;

снижен подоходный налог;

в аренду получают новейшее оборудование в лизинг.

Основные недостатки лизинговых услуг следующие:

высокая цена на услуги. Потому что цена обусловлена оплатой аренды, заработной платой подрядчикам и работникам, оплата амортизационных расходов и пр.;

строжайшие нормы и правила, кроме того лизингодатель имеет право взыскать штраф за порчу имущества, забрать фонды в любое время.

Есть также и альтернативные привлеченные средства к коим относится факторинг и франчайзинг. Франчайзинг чаще встречается в культурных услугах и продуктах.

Из всего видно, что займы могут быть разного рода и вида. Некоторые виды деятельности, по определению, предполагают постоянное взаимодействие с другими предприятиями и партнерами для привлечения средств. Также привлечение займа иногда единственный вариант для предприятия или компании дабы избежать банкротства. В любом случае важнейшее условие бизнеса – средства и их оборот.