Лучшие виды спорта для ставок

Несмотря на то, что какого-то конкретного вида спорта с точки зрения лучшего для ставок нет, отметим основные правила, которые следует соблюдать при выборе событий.

Зачастую новичку да и игроки со стажем задаются вопросом: "А какой же вид спорта для ставок считается наилучшим?". На самом деле, не существует видов спорта, которые являлись по своей сути абсолютно выигрышными, иначе букмекеры попросту бы не принимали ставки на него. Если все-таки отвечать на данный вопрос, то нужно сказать о том, что наилучшим видов ставок лично для вас будет тот вид спорта, в котором лично вы разбираетесь наилучшим образом.

Многие новички после того, как проигрывают ряд ставок на популярных футболе и теннисе, пытают свое счастье в прогнозах на флорбол или скукер, даже не имея представления о том, что из себя представляют данные виды спорта. Игра подобной образом не принесет ничего кроме разочарований и потере денег, поэтому отметим основные правила, которым следует руководствоваться при выборе видов спорта для ставок.

Ставьте на те виды спорта, в которых вы разбираетесь

Как уже говорилось выше, главным правилом ставок на спорт является понимание того, на какой вид спорта вы ставите, что он из себя представляет, основные его нюансы, а также ключевые факторы, влияющие на исход события.

Так, если вы всю жизнь увлекаетесь футболом, то стоит ставить именно на самую популярную игру в мире. Даже если поначалу вы будете терпеть неудачи, то не стоит бросаться в авантюру и ставить на совсем неизвестные для вас виды спорта. Гораздо правильнее будет сделать небольшую паузу, осознать ошибки, а затем вновь вернуться к ставкам. Более того, ряд букмекерских контор предлагают виртуальные счета, на которых каждый пользователь может попробовать свои силы в ставках, протестировать те или иные стратегии, а уже потом переходить к ставкам на реальные деньги.

Ставьте на популярные события

Безусловно, если вы поклонник парусного спорта, а остальные виды спорта вам не по душе, то не стоит изменять себя и ставить на то, что вам мало интересно. В большинстве же своём основная доля ставок приходится на футбол, теннис и баскетбол, поэтому рекомендуется ставить на самые популярные и топовые чемпионаты и турниры именно этих видов спорта.

Это связано с двумя фактами. Во-первых, топовые матчи имеют относительно небольшую маржу, что на дистанции играет колоссальную роль. Во-вторых, вокруг матчей той же Лиги Чемпионов всегда много аналитики, обзоров, которые крайне необходимы для тщательного анализа. При этом стоит признать, что волейбол и бейсбол, а также другие виды спорта имеют достаточно широкую аудиторию.

Сузьте диапазон турниров и чемпионатов до минимума

Говоря о профессиональных игроках, стоит сказать, что они ставят исключительно на те чемпионаты, в которых они максимально разбираются, о которых они максимально осведомлены. Не редки случаи, когда каппер ставит только на один конкретный чемпионат.

Безусловно, речь прежде всего о чемпионатах Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Если же мы говорим о теннисе, то помимо турниров серии "Большого шлема" большое количество ставок приходится на различные Мастерсы. Что же касается баскетбола, то здесь, несомненно, на первом места НБА.

Подводя итоги следует сказать о том, что не существует лучшего вида спорта для ставок как так такового. Лично для вас оптимальным будет тот вид спорта, в котором вы разбираетесь. При этом стоит сразу отобрать для себя несколько чемпионатов и сосредоточиться на анализе команд, выступающих там.