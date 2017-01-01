Бургер или хот-дог: что полезнее. Аксиомы с доказательствами

На одной из конференций российских рестораторов прозвучала мысль о том, что гамбургеры и хот-доги – блюда будущего. Они настолько любимы во всем мире, что даже армия сторонников правильного питания не способна вытеснить их из фирменных меню кафе и ресторанов.

Присутствовать в ежедневном рационе гамбургеры и хот-доги, безусловно, не могут, но иногда, когда уж очень хочется, их все же можно заказать с доставкой на дом. Например, в Минске все большую популярность приобретает сервис 6 Вкусов, который отличается от обычных служб доставки наличием бонусной программы, позволяющей заказывать любимые блюда совершенно бесплатно.

Гастрономические символы Запада

Как появились бургеры и хот-доги в рационе современного человека? Каждый из этих гастрономических символов имеет собственную многолетнюю историю, «обросшую» невероятными подробностями. Любимый всеми хот-дог является кулинарной находкой обычного немецкого мясника. В своей лавке он торговал колбасками, завернутыми в ломтики хлеба. Назывались они Dachshund, что в переводе с немецкого значит «такса» – возможно, из-за продолговатой формы. Спустя какое-то время мясник переехал в Америку, и уже там один предприимчивый торговец перенял идею завернутых колбасок. Но из-за игры звуков назвал свое блюдо хот-догом.

Бургер – еще одна находка изобретательных немцев. Купец из Гамбурга, путешествуя по Азии, обратил внимание на то, что кочевые татары хранят мясо под седлами лошадей. Так оно становится мягким и более съедобным. Дома купец рассказал об этом своему повару – и на свет появилось гамбургское мясо, которое прошло эволюцию до современного бургера. И если раньше он считался дешевым фастфудом, то сегодня рестораны высокой кухни все чаще предлагают различные вариации этого блюда. И цена на них достигает 500 долларов. Одно осталось неизменным – даже дорогой бургер принято есть руками.

Что полезнее: бургер или хот-дог

Если вам нужна доставка бургеров на дом или доставка хот-догов, но вы не знаете, какой из вариантов более полезный, ознакомьтесь с этой информацией.

Если рассматривать оба блюда с точки зрения калорийности, получается следующее:

Калорийность хот-дога (100 г готового изделия):

Жиры – 20 г

Белки – 11 г

Углеводы – 40 г

Протеин – 15 г

Общая калорийность – около 300 ккал.

Калорийность бургера (100 г готового изделия):

Жиры – 10 г

Белки – 15 г

Углеводы – 35 г

Витамин B – 12 г

Протеин – 30 г

Цинк.

Общая калорийность – около 245 ккал.

Бургер в этом раунде одержал победу. Калорий в нем меньше.

Рассматривая состав, следует заметить, что жиров и углеводов в бургере также меньше. Это хорошо. Но и белков тоже меньше, что, с точки зрения, полезности, – минус. Протеины есть и там, и там. Но в гамбургере их больше. Присутствие в гамбургере витамина В и цинка радует. Он является быстрорастворимым элементом и нужен организму каждый день, так как активно участвует в клеточном метаболизме. Поэтому выбирайте гамбургер, он полезнее.

Для тех, кто ратует за здоровое питание, в финале предлагаем небольшой рассказ в стиле Чехова. О толстом и тонком. Один документалист Морган Сперлок путем реального эксперимента решил доказать вред фастфуда и в течение месяца каждый день по 3 раза питался в МакДональдсе, заказывая двойные порции. В итоге он потолстел на 12 кг. Об этом снял фильм, который стал хитом проката.

Мираб Морган после просмотра решила поставить свой опыт. Она 3 (!) месяца ела в МакДональдсе и в итоге … похудела на 15 кг. Секрет такого успеха заключался в том, что женщина употребляла не более 1400 калорий в день. Поэтому выбирайте то, что вам нравится, но помните о чревоугодии. Все же, это один из смертных грехов…

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