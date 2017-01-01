SEO-продвижение: как выбрать оптимизатора

Из-за того, что поисковое продвижение является относительно новым видом бизнеса, существует не так много действительно профессиональных компаний, сформированных настоящими бизнесменами. Многие агенты смогли добиться каких-то успехов только за счет роста рынка, и рейтинг SEO-компаний не всегда может дать объективную информацию. Именно поэтому при выборе интернет-агентства необходимо сначала корректно и точно обозначить приоритеты, затем проверить всех потенциально подходящих кандидатов, и только после этого выбрать лучшего.

Как не ошибиться с выбором?

Крайне важно перед выбором СЕО-компании разъяснить самому себе, какие задачи должно решить будущее сотрудничество. Это может быть достижение определенного прогресса в плане посещаемости или рост продаж от продвижения.

Определив круг потенциальных исполнителей, необходимо разобраться, что каждый из них представляет на самом деле. Какие методики использует та или иная компания? На каких условиях будет проводиться профессиональная раскрутка сайтов?

Не менее важен и опыт подрядчика. Чем опытнее будет команда, взявшаяся за раскрутку, тем больше шансов достичь поставленных вначале целей. Специалисты с опытом и навыками после получения технического задания создадут алгоритм действий и утвердят стратегию поискового продвижения. Если с вами не спешат делиться своими наработками, стоит задуматься и начать сомневаться в итоговом качестве.

Проверяя наиболее перспективных кандидатов, важно ничего не упустить из поля зрения. Если в сети есть отзывы клиентов, внимательно их изучите. Ознакомьтесь с рекомендациями тех людей, которые ранее уже пользовались услугами компании. Обязательно следует сделать запрос на договор на продвижение, чтобы изучить обязательства сторон. Личная встреча, как показывает практика, мало на что влияет, поэтому переговоров по скайпу и переписки будет вполне достаточно.

Как правильно требовать гарантии?

Особенно важно при выборе SEO-компании обращать внимание на гарантии, которые та готова предоставить. Не нужно стесняться спросить, обещает ли подрядчик, например, поднять сайт на первую страницу поисковика. Если вас всего лишь уверяют, что процесс продвижения будет проводиться со всеми правилами поисковой оптимизации, не обещая, что раскрутка сайтов в ТОП-10 будет успешной, скорее всего, достойного результата добиться не получится. Лучше не доверять тем, кто обещает быстрый успех. Если вам предлагают достижение поставленных задач в подозрительно короткие сроки, есть вероятность, что СЕО-компания использует противозаконные методики. За это сайт может оказаться в черном списке.

Подводя итоги, можно составить универсальный алгоритм выбора подходящего специалиста по SEO. Выглядит он примерно следующим образом:

Прощупать почву, узнать максимально много о выбранной компании;

Проанализировать информацию и обещания;

Познакомиться со стратегией раскрутки и техническими аспектами;

Узнать цены на продвижение сайтов и обговорить сроки;

Определить перечень гарантий, которые может предоставить SEO-компания.

SEO-продвижение сайтов в Минске еще не достигло такого уровня, чтобы на рынке остались только высококлассные специалисты. Не экономьте время на выборе SEO-компании, и вы обязательно найдете лучшего оптимизатора.

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Хорошей релевантности!