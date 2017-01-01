Определение концентрации кальцитонина в сыворотке крови

Кальцитонин представляет собой гормон щитовидной железы, который синтезируется при повышении уровня кальция в сыворотке крови и выводится из организма почками и печенью, являясь важнейшим компонентом регуляторной системы, ответственной за поддержание оптимальной концентрации кальция в крови. По своему биологическому действию кальцитонин выступает в роли антагониста паратгормона – снижает концентрацию кальция в крови.

К основным биологическим эффектам кальцитонина можно отнести:

угнетение активности клеточных структур, запускающих процесс резорбции кости;

активацию всасывания кальция из пищи;

стимуляцию выработки витамина D;

увеличение скорости выведения кальция с мочой;

реализацию умеренного противовоспалительного действия.

Значение теста

Анализы на кальцитонин назначаются врачом-эндокринологом и доверенным врачом-терапевтом для решения целого ряда задач:

исключения медуллярного рака щитовидной железы;

дифференциальной диагностики дисфункции щитовидной железы;

выявления патологических новообразований этого органа эндокринной системы, обладающих гормональной активностью;

контроля над состоянием пациентов, подвергшихся хирургическому лечению опухоли щитовидной железы;

определения уязвимых мест в обмене кальция;

оценки эффективности работы печени, почек, желудка и молочных желез.

Специалисты рекомендуют ежегодно проводить определение уровня этого гормона в крови, что позволит своевременно диагностировать целый ряд серьёзных патологий и начать лечение на ранних стадиях патологического процесса.

Особенности подготовки к анализу и его проведения

Определение уровня концентрации кальцитонина в сыворотке крови осуществляется в лаборатории CMD с использование высокоточного современного оборудования.

К основным рекомендациям по подготовке к сдаче биологического материала (венозной крови) следует отнести:

отказ от приёма лекарственных средств за несколько недель до проведения теста;

ограничение жирной пищи, исключение алкоголя как минимум за сутки до проведения анализа;

посещение лаборатории до проведения других медицинских манипуляций;

соблюдение 12-часового воздержания от приема пищи.

Нормальные показатели уровня кальцитонина в крови

Уровень кальцитонина в сыворотке крови зависит от возраста.

Для новорожденных (на первой неделе жизни) показатель этого гормона может колебаться в пределах 70-348 пг/мл.

Нормальным показателем уровня кальцитонина в крови у детей считается концентрация этого гормона, не превышающая 70 пг/мл.

Для взрослых допустимым считается уровень 150 пг/мл, причем важно отметить, что во время беременности уровень кальцитонина в крови женщины повышается, а на фоне возрастной инволюции щитовидной железы – снижается и у мужчин, и у женщин.

Повышение уровня кальцитонина в крови

Повышенные значения концентрации кальцитонина в сыворотке крови требуют исключения таких патологических состояний как: