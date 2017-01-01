Определение концентрации кальцитонина в сыворотке крови

Кальцитонин представляет собой гормон щитовидной железы, который синтезируется при повышении уровня кальция в сыворотке крови и выводится из организма почками и печенью, являясь важнейшим компонентом регуляторной системы, ответственной за поддержание оптимальной концентрации кальция в крови. По своему биологическому действию кальцитонин выступает в роли антагониста паратгормона – снижает концентрацию кальция в крови.
К основным биологическим эффектам кальцитонина можно отнести:
Значение теста
Анализы на кальцитонин назначаются врачом-эндокринологом и доверенным врачом-терапевтом для решения целого ряда задач:
Специалисты рекомендуют ежегодно проводить определение уровня этого гормона в крови, что позволит своевременно диагностировать целый ряд серьёзных патологий и начать лечение на ранних стадиях патологического процесса.
Особенности подготовки к анализу и его проведения
Определение уровня концентрации кальцитонина в сыворотке крови осуществляется в лаборатории CMD с использование высокоточного современного оборудования.
К основным рекомендациям по подготовке к сдаче биологического материала (венозной крови) следует отнести:
Нормальные показатели уровня кальцитонина в крови
Уровень кальцитонина в сыворотке крови зависит от возраста.
Для новорожденных (на первой неделе жизни) показатель этого гормона может колебаться в пределах 70-348 пг/мл.
Нормальным показателем уровня кальцитонина в крови у детей считается концентрация этого гормона, не превышающая 70 пг/мл.
Для взрослых допустимым считается уровень 150 пг/мл, причем важно отметить, что во время беременности уровень кальцитонина в крови женщины повышается, а на фоне возрастной инволюции щитовидной железы – снижается и у мужчин, и у женщин.
Повышение уровня кальцитонина в крови
Повышенные значения концентрации кальцитонина в сыворотке крови требуют исключения таких патологических состояний как: