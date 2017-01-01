Закупка металлического листа: выбираем ответственного поставщика

Стальной лист – один из самых популярных видов металлопроката. Его активно используют в производстве металлоконструкций, машиностроении, строительстве. Как выбрать его правильно?

5 параметров для выбора стального листа

1.Способ производства: горячекатаный/холоднокатаный.

Горячекатаная продукция производится путем раскаления металла, обработки на прессе и проката. Холоднокатаные листы изготавливаются из горячекатаного материала, который очищают от окалины и дополнительно обрабатывают. Такая продукция обладает улучшенными свойствами.

2.По толщине: тонкий и толстый.

Стальные листы толщиной от 0,35 до 4 мм считаются тонкими, а если показатели 4-160 мм – толстыми.

3.По прочности: А и Б.

Продукция типа Б характеризуется обычной прочностью, типа А – повышенной.

4.По марке стали.

Обратите внимание на марку стали, из которой изготовлена продукция, по своим качествам она должна подходить для ваших целей. Какую марку стали выбрать? Информацию об этом нужно искать в ГОСТах.

5.По кромке: обрезная/необрезная.

Обрезная кромка − когда края листа дополнительно обрабатываются, у необрезных изделий кромки не корректируются после проката.

У кого покупать?

При покупке любого листового металлопроката, обратите внимание на следующие факторы!

1. Репутация фирмы.

Найдите сайт компании и почитайте отзывы о ней. Если клиентами металлобазы являются солидные производители, то ей наверняка можно доверять.

2. Качество и цена продукции.

Наиболее низкая цена и высокое качество у продукции металлобаз, которые работают с металлургическими комбинатами напрямую и предлагают изделия по ценам производителя.

Некоторые металлобазы работают с отсрочкой платежа, с такими компаниями можно выбрать максимально удобную систему оплаты.

Обязательно уточните, есть ли у компании сертификаты, подтверждающие качество продукции, а именно соответствие стальных листов ГОСТ.

3. Хранение.

Обязательно узнайте, если ли у компании свой склад и сколько листового материала в наличии. Крытый склад предпочтительнее открытого: металлу комфортнее находиться вдали от сырости и перепадов температур.

4. Резка.

Очень удобно, когда металлобаза предлагает резку металла в необходимый размер! Это определенно жирный плюс к тому, чтобы выбрать данного поставщика.

5. Доставка.

Если у вас нет собственной техники, то доставка на объект – это то, что вам нужно! Стоимость этой услуги индивидуальна: поставщик учитывает объем заказа, расстояние от склада до вашего объекта и другие важные факторы.Уточните все вышеперечисленные нюансы, и у вас не будет сложностей с выбором стального листа и другого металлопроката!