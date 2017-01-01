Деревянные фасады сейчас стали очень модны. Во-первых, они очень красиво смотрятся на кухне, если вы все подберёте стильно и со вкусом. Во-вторых, деревянные фасады из Польши смотри тут – это гарантия качества и долговечности. В-третьих, демократичная цена. Ну а самое, что для вас может быть главное – это красота и практичность.

Компания Drewpol уже более 15 лет является одним из крупнейших производителей деревянных фасадов в Польше. Благодаря несменному качеству её продукция пользуется большой популярностью в странах Европы.

Кроме фасадов своим клиентам мы предлагаем большой выбор дополнительных элементов:

балюстрады;

шуфляды;

заглушки;

пилястры;

различные типы уголков и планок.