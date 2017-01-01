Металлочерепица БУДСЕРВИС ТК

Металлочерепица от Будсервис ТК- это одна из наиболее популярных в наше время продавцов различных типов черепицы на ровне с такими покрытиями как металлочерепица призма (Prisma), пластизол, полиэстер, пурал (Pural) и пвдф (PVDF), активно используемые как в частном строительстве, так и при малых застройках. Кровельные материалы в Украине за последние 10 лет изменились очень кардинально. Самым популярным и не очень дорогим продуктом была металлическая черепица. Правда 10 лет назад качество стали для металлочерепицы в Киеве и Украине вообще было на много лучше. Металлочерепица производится на профилировочной линии. В Украину и киевские заводы профилировщики завозится европейский металл (ArcelorMittal, US Steel Cosike, Corus. Италия, Словакия), а также азиатский металл – Китай Sutor, Южная Корея Dongbu Steel и Posco (Union Steel), и как все слышали уже есть украинская черепица из завода Модуль.

Металлочерепица обладаяет такими достоинствами как, сравнительно небольшой размер и вес черепицы (позволяет стропилам выдерживать вес металла), технически не сложный монтаж, не большая цена. Всё это сделали металлочерепицу идеальным решением для кровельных работ. Да да да. кровля супер!