Различия в системах турбонаддува в дизельных двигателях BMW, Ford и др.

Оснащение автомобильного двигателя турбиной (газотурбинным нагнетателем) позволяет наделить силовой агрегат повышенными эксплуатационными характеристиками: для таких установок всегда характерна отличная тяга, быстрая скорость нагрева холодного двигателя, уменьшение потребления топлива на больших оборотах и пр. В чём особенность работы тандема турбина-двигатель? Почему турбонаддув делает установку более экономичной? Чем турбина БМВ отличается от роторного двигателя, устанавливаемого на силовые установки автомобилей Ford?

Принцип использования турбонаддува

Первые турбокомпрессоры стали появляться в начале XX века, а применялись они главным образом в авиационных двигателях. Автомобильная промышленность обратила внимание на роторные газовые нагнетатели только в конце 70-х гг., когда впервые на серийных машинах стали устанавливать силовые агрегаты с турбонаддувом. В данной технологии используется принцип подачи в цилиндры двигателя воздуха под давлением. Делается это за счёт использования энергии отработавших газов, а результатом становится повышение мощности агрегата без увеличения частоты вращения его коленчатого вала и более полное сгорание топлива.

Более современной турбированной системой принято считать ту, которая дополнительно имеет интеркулер (моторы TDI). Это устройство охлаждает воздух, который нагнетается турбиной в двигатель. Поскольку более холодному воздуху требуется меньше объёма (он больше сжат, нежели тёплый), его количество, поступающее в цилиндры за один цикл, является несколько большим. Это, в свою очередь, заметно снижает удельный расход топлива даже на фоне увеличения суммарной мощности мотора.

Особенности турбин различных производителей

Изучая ассортимент турбин Ford на http://polbel.by/catalog-turbiny/ford/, легко заметить сходство этих механизмов с аналогичными роторными агрегатами от BMW или Volkswagen. Это объясняется эффективностью однажды придуманной конструкции механизма, состоящего из турбинного колеса, вала ротора, перепускных клапанов, масляных каналов и пр. В погоне за ещё большим КПД турбины разработчики часто прибегают к всевозможным модернизациям: устанавливают два компрессора (bi-turbo), делают агрегаты с изменяемой геометрией (турбины VNT), пытаются объединить механический и турбонаддув (twincharger). Такие усовершенствования делают все без исключения автопроизводители, но при этом им приходится балансировать между эффективностью и надёжностью механизмов, которые становятся всё более сложными и менее ремонтопригодными.